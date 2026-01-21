Foto. pexels.com

Vai tiešām "baltā troņa" vāks vienmēr ir jātur aizvērts? Beidzot pareizā atbilde

Pastāv dažādi viedokļi par to, kāpēc nevajadzētu atstāt tualetes poda vāku vaļā. Vieni uzskata, ka šādā veidā baktērijas izplatās pa visu telpu, citi, paļaujoties uz māņticību, vaino “balto troni” ģimenes finanšu noplūdēs. bet jautājums tā arī ir neatbildēts – kāda patiesībā ir šīs poda plastmasas daļas funkcija?

Daudzi ezotēriķi uzskata, ka ūdens tualetē ir saistīts ar enerģiju, kas tieši ietekmē cilvēka finansiālo stāvokli. Viņuprāt, nav iemesla, kāpēc tualetes vāku atstāt neaizvērtu – tas pat ir obligāti jādara, jo pretējā gadījumā materiālā labklājība kopā ar atkritumiem burtiski “noplūdīs” kanalizācijā.

Arī ārsti lielākoties piekrīt tam, ka poda vāks būtu jānolaiž, taču šo ieteikumu skaidro no zinātniskā viedokļa. Pētījumā, kas publicēts žurnālā American Journal of Infection Control, analizēts, kādas baktērijas izplatās telpā, ja skalošanas poga tiek nospiesta, neaizverot vāku. Zinātnieku secinājumi bija satraucoši – dažādas mikrodaļiņas nosēžas uz visām telpas virsmām, kuras spēj sasniegt, tostarp arī uz zobu birstēm.

Tomēr vēl satraucošāk ir tas, ka pat aizvērts tualetes vāks negarantē 100% aizsardzību pret baktēriju izplatību. Tualetes podi nav hermētiski noslēgti, un sprauga starp plastmasas vāku un podu ļauj baktērijām pārvietoties kopā ar gaisa plūsmām podā un vannas istabā. Tāpēc pilnīgu sterilitāti šādā veidā panākt nav iespējams.

Neraugoties uz to, eksperti joprojām uzsver, ka plastmasas vāks ir jānolaiž. Iemesls nav tas, ka aizvērts vāks uzlabotu skalošanas efektivitāti, bet gan tas, ka šādā pozīcijā lielākie pilieni ar vislielāko baktēriju koncentrāciju sastopas ar šķērsli un atsitas pret vāku, nevis izplatās pa telpu.

Kā raksta Times Entertainment, pilnībā pasargāt sevi no sīkajām atkritumu daļiņām nav iespējams, tāpēc regulāra poda un vannas istabas tīrīšana joprojām ir obligāta. Tīrīšanas laikā ieteicams rūpīgi mazgāt ne tikai pašu podu, bet arī durvju rokturus, visas virsmas un pat sienas.

Ja pieradināsit sevi neatstāt “balto troni” vaļā, īpaši noskalojot atkritumus, telpā uzkrāsies mazāk netīrumu nekā tad, ja šo noteikumu ignorēsiet.

Tas jo īpaši attiecas uz mājām un dzīvokļiem ar apvienotu vannas istabu. Karstā ūdens lietošanas dēļ telpā ilgāk saglabājas tvaiks, kas rada labvēlīgu vidi baktēriju izdzīvošanai. Tāpēc svarīgi ne tikai pievērst uzmanību regulārai tīrīšanai, bet arī uzlabot ventilāciju un personīgās higiēnas priekšmetus uzglabāt hermētiski noslēgtos traukos.

