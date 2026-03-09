Ledus Daugavā pie Daugavpils.
Daļā Latvijas upju turpina celties ūdens līmenis, tas sācis straujāk paaugstināties arī Daugavā, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati.

Latgalē un Sēlijā, kā arī Daugavas baseinā Baltkrievijā un Krievijā saglabājas 5-28 centimetrus bieza sniega kārta. Sniegs pilnībā nokusis Kurzemē, izņemot reģiona dienvidus, un daudzviet Vidzemē.

Kurzemes upēs ūdens līmenis galvenokārt pazeminās, Bārtā tas saglabājas augsts.

Bērzē pie Līvbērzes ūdens līmenis pēdējās dienās pazeminājies par 20 centimetriem, tas sācis kristies arī Tērvetē pie Bramberģes, citviet Lielupes baseinā ūdens līmenis turpina paaugstināties vai nedaudz svārstās.

Latgales un Vidzemes upēs ūdens līmenis vietām ceļas, citviet – pazeminās vai svārstās. Lielākais ūdens līmeņa kāpums – 1,7 metri kopš februāra – reģistrēts Aiviekstē pie Lubānas, bet 2010. gada palos ūdens līmenis šajā vietā bija vairāk nekā divus metrus augstāks.

Lielāko daļu Daugavas klāj ledus sega, tā saglabājas arī daudzviet citviet. Kurzemes upēs ledus palicis vairs tikai vietām.

Šonedēļ gaidāma rekordaugsta gaisa temperatūra, valsts lielākajā daļā nokusīs atlikušais sniegs, bet nokrišņu būs maz, prognozē sinoptiķi.

