Foto: SHUTTERSTOCK

Vai var izmazgāt pieneņu traipus?







Aiva Kalve, “Praktiskais Latvietis”, AS “Latvijas Mediji”

Kā dabūt no drēbēm ārā pieneņu sulas traipus? Bērni kūleņoja pieneņu pļavā, bet drēbes pēc tam – dzeltenzaļos raibumos. MADARA SIGULDĀ

Ķīmiskās tīrītavas Irve ražošanas direktors Andris Junkurs par bioloģiskas izcelsmes traipu likvidēšanu ir skeptiski noskaņots: “Viss atkarīgs no auduma struktūras un šķiedras sastāva, bet no gaiša auduma zāles un putekšņu traipus ir ļoti grūti iztīrīt. Parasti zāles traipi tiek it kā ieberzēti. Mājas apstākļos var mēģināt eksperimentēt, tomēr – bez garantijas. Traipam, lai to sekmīgi iztīrītu, jābūt svaigam, tad to samērcē saimniecības ziepju šķīdumā. Agrāk bija nopērkamas saimniecības ziepes brūnā krāsā ar specifisku smaržu, tagad var nopirkt arī baltas ar neitrālu aromātu. Ļauj sasmērētajam apģērbam saziepētam pastāvēt ziepjūdenī, tad mazgā un izskalo. Bet jāievēro, ka daudzus audumus nedrīkst mazgāt karstā ūdenī.”

Foto: SHUTTERSTOCK

Eksperimenta nolūkā devos pļavā baltā kokvilnas krekliņā. Pāris stundu pēc pastaigas ar pienenēm un strutenēm sasmērēto krekliņu iemērcu vēsā ūdenī, saziepēju ar speciālajām ziepēm traipu tīrīšanai un uz stundu atstāju. Šī metode lieliski strādā, lai dabūtu tīras futbolista sasmērētās (ar zāli un dubļiem) zeķes, kuras pēc tam, kad tās pastāvējušas saziepētas, iemet veļasmašīnā.

Eksperimenta rezultāts? Diemžēl struteņu atstātie traipi kļuva vēl tumšāki. Pieneņu dzeltenumu varēja izberzt ļoti gaišu, jo pēc ziepēšanas traipiem uzlēju traipu tīrīšanas koncentrātu.

Secinājums – baltais krekliņš bija jānoraksta lupatās, un uz pļavu kūleņot jādodas drēbēs, ko nebūs žēl sasmērēt.

Dažāda pieredze

• Baltās drēbes ar zāles traipiem pirms mazgāšanas izmērcē balinātājā.

• Notraipītus baltus apavus var mēģināt notīrīt ar trauku mazgājamo līdzekli.

• Vecus traipus atmiekšķē ar olas baltumu, kas sakults ar glicerīnu. Iestāvējušos traipus varot vairākas stundas mērcēt paniņās un tad izmazgāt ar siltu ūdeni.

• Traipu tīrīšanai vispirms ņem vājākas koncentrācijas tīrīšanas līdzekli un, ja nepieciešams, koncentrāciju pastiprina.

• Svaigus traipus vieglāk iztīrīt nekā iestāvējušos, jo tie ķīmiski saistās ar šķiedru un to pārveido.

• Uzmanīgi tīra krāsainus audumus, lai traipu vietā nerastos gaišs plankums.