Ekrānu izstarotā zilā gaisma. Vai ir vērts ieguldīt "datora brillēs"?







Mūsdienās, kad ekrāni ir visur — datorā, telefonā, planšetē vai televizorā — aizvien biežāk tiek reklamētas zilās gaismas bloķējošās brilles kā risinājums acu nogurumam un sliktam miegam. Bet vai tās tiešām palīdz? Par to, ko saka pētnieki un ārsti, vēsta portāls Mayo Clinic Health System.

Kas ir zilā gaisma?

Zilā gaisma ir daļa no redzamās gaismas spektra, kam raksturīgs īss viļņa garums un augsta enerģija. Tā ir sastopama dabiskajā dienas gaismā, taču to izstaro arī LED un fluorescējošās spuldzes, kas tiek izmantotas datoros, viedtālruņos un televizoros.

Zilās gaismas ietekme uz tīkleni (acs iekšējo slāni, kas uztver gaismu un nosūta signālus uz smadzenēm) ir viena no galvenajām bažām. Dzīvnieku pētījumos ir novērots, ka ilgstoša zilās gaismas iedarbība var radīt kaitējumu tīklenē. Tomēr zilās gaismas līmenis, ko izstaro digitālās ierīces, ir daudz zemāks nekā saules gaisma.

Zilā gaisma un miega kvalitāte

Nakts stundās zilā gaisma var ietekmēt miegu, jo tā maina cilvēka bioloģisko pulksteni jeb cirkadiāno ritmu. Tas var izraisīt miega traucējumus. Tiek arī uzskatīts, ka zila gaisma var veicināt acu nogurumu, ko izjūt līdz pat 69% ekrānu lietotāju.

Vai zilās gaismas brilles ir efektīvas?

Lai gan kopš 2008. gada ir veikti daudzi pētījumi par zilās gaismas bloķējošām brillēm, rezultāti nav pārliecinoši. Nav atrasta būtiska saistība starp šo briļļu lietošanu un uzlabotu redzes komfortu vai miega kvalitāti.

Tā kā zilās gaismas līmenis no ierīcēm ir zemāks nekā no dabīgās gaismas, acu nogurums visbiežāk nav saistīts tieši ar to. Galvenais iemesls — mēs, lietojot ekrānus, mirkšķinām acis ievērojami retāk. Tas izžāvē asaru plēvīti un izraisa sausumu acīs.

Ko darīt acu noguruma mazināšanai?

Lūk, efektīvākie veidi, kā samazināt acu diskomfortu, neieguldot līdzekļus zilās gaismas brillēs:

-Ievēro “20-20-20” noteikumu – ik pēc 20 minūtēm paskaties uz kaut ko, kas atrodas apmēram 6 metru (20 pēdu) attālumā, vismaz 20 sekundes;

-Lieto mākslīgās asaras, ja acis jūtas sausas (nopērkamas aptiekās);

Pārbaudi redzi, lai pārliecinātos, vai nav nepieciešama ārstēšana kādai redzes problēmai;

Ierobežo ekrāna lietošanas laiku, īpaši vakaros pirms gulētiešanas.

Zilās gaismas bloķējošās brilles nav brīnumlīdzeklis pret acu nogurumu vai bezmiegu. Lai gan tās var būt noderīgas dažiem, pamatā ir jāievēro veselīgas ekrāna lietošanas paradumi un regulāri jārūpējas par savu redzi. Ja sūdzības par acu diskomfortu turpinās, ieteicams apmeklēt acu ārstu.