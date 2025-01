Foto: Freepik.com

Brilles redzes korekcijai: vai tiešām jānēsā?







Neskaidra redze būtiski ietekmē ne tikai pašsajūtu, bet arī kopējo dzīves kvalitāti. Ja tā nav koriģēta vai netiek lietoti atbilstoša stipruma palīglīdzekļi, cilvēks nespēj veikt savus darba pienākumus, mācīties, vadīt auto, piedalīties sabiedriskajā dzīvē un pilnvērtīgi funkcionēt. Visbiežāk redzes koriģēšanai tiek izrakstītas brilles. Tomēr, vai tādā gadījumā redze nepasliktināsies vēl vairāk un kā neapjukt plašajā briļļu piedāvājumā? Atbildes uz šiem un vēl citiem jautājumiem noskaidro raksta turpinājumā!

Briļļu nēsāšana nepasliktina redzi

Sabiedrībā mēdz būt dažādi mīti par briļļu nēsāšanu. Izplatītākais no tiem – briļļu dēļ pasliktinās redze, jo, acīm pierodot pie tām, nemitīgi nākas palielināt redzes korekcijas stiprumu. Šis apgalvojums ir aplams, jo atbilstošu briļļu nēsāšana neietekmē acs struktūras un nebojā redzi, gluži pretēji – ar to palīdzību iespējams pat novērst dažādu patoloģiju attīstību, īpaši uzsākot atbilstošu redzes korekciju jau bērnībā. Šis redzes korekcijas līdzeklis nodrošina pareizu gaismas laušanu, lai attēls veidotos ass un skaidrs, vienlaikus mazinot acs saspringumu.

Tomēr svarīgi ir nēsāt tieši tās brilles, kuras ir izrakstījis optometrists vai oftalmologs (acu ārsts), nekādā gadījumā tās nevajadzētu iegādāties pašrocīgi vai aizņemties no mammas, tēta, vecmāmiņas, draudzenes, citiem līdzcilvēkiem.

Kas notiek, ja brilles netiek nēsātas?

Gadījumos, kad izrakstītās brilles netiek lietotas, redze var pasliktināties vēl vairāk. Ilgstošs redzes sasprindzinājums nenāk par labu acu veselībai un kopējai pašsajūtai, jo tiek radīts diskomforts, veicinot acs muskuļu pārslodzi, acu kairinājumu, izteiktu nogurumu. Tāpat var pazemināties kognitīvās spējas, kas izpaužas kā regulāras galvassāpes, koncentrēšanās grūtības.

Kādos gadījumos tiek izrakstītas brilles?

Foto: Pexels.com / Ksenia Chernaya

Optiskās brilles tiek izrakstītas gadījumos, kad optometrista vai oftalmologa vizītes laikā tiek diagnosticēts kāds no redzes traucējumiem:

tuvredzība jeb miopija: slikta redze tālumā. Tas ir viens no izplatītākajām redzes refraktīvajiem defektiem, kas šobrīd skar aptuveni 23 % pasaules iedzīvotāju, taču tiek lēsts, ka līdz 2050. gadam tie būs jau 50 %;

slikta redze tālumā. Tas ir viens no izplatītākajām redzes refraktīvajiem defektiem, kas šobrīd skar aptuveni 23 % pasaules iedzīvotāju, taču tiek lēsts, ka līdz 2050. gadam tie būs jau 50 %; tālredzība jeb hipermetropija: neskaidra redze tuvumā, piemēram, strādājot pie datora, lasot, rakstot. Atkarībā no hipermetropijas veida un lieluma, redze var būt neskaidra arī tālumā un brilles nepieciešamas pastāvīgai lietošanai. Slēptas hipermetropijas gadījumā redzes asums var būt ļoti labs, taču pie intensīvākas slodzes, acis ātri nogurst, attēls var sākt migloties un pievienoties acu vai galvas sāpes;

neskaidra redze tuvumā, piemēram, strādājot pie datora, lasot, rakstot. Atkarībā no hipermetropijas veida un lieluma, redze var būt neskaidra arī tālumā un brilles nepieciešamas pastāvīgai lietošanai. Slēptas hipermetropijas gadījumā redzes asums var būt ļoti labs, taču pie intensīvākas slodzes, acis ātri nogurst, attēls var sākt migloties un pievienoties acu vai galvas sāpes; astigmātisms : tā cēlonis ir neregulāra radzenes un/vai lēcas forma, kas rada divus perpendikulārus liekuma rādiusus. Tādēļ gaismas stari nefokusējas vienā vietā uz tīklenes, bet dažādos, līdz ar to iegūtais attēls nav skaidrs un var rasties sajūta, ka rodas “ēnas”. Lielākoties astigmātisma gadījumā novērojama attēla dubultošanās. Tas bieži kombinējās ar miopiju vai hipermetropiju. Astigmātismu iespējams koriģēt ar cilindriskajām briļļu lēcām vai tāda paša veida kontaktlēcām;

: tā cēlonis ir neregulāra radzenes un/vai lēcas forma, kas rada divus perpendikulārus liekuma rādiusus. Tādēļ gaismas stari nefokusējas vienā vietā uz tīklenes, bet dažādos, līdz ar to iegūtais attēls nav skaidrs un var rasties sajūta, ka rodas “ēnas”. Lielākoties astigmātisma gadījumā novērojama attēla dubultošanās. Tas bieži kombinējās ar miopiju vai hipermetropiju. Astigmātismu iespējams koriģēt ar cilindriskajām briļļu lēcām vai tāda paša veida kontaktlēcām; presbiopija jeb ar vecumu saistīta redzes pasliktināšanās: neskaidra redze tuvumā un vidējā attālumā, visbiežāk attīstās vecumā pēc 40 gadu vecuma. Presbiopija var kombinēties gan ar jau ar esošu miopiju vai hipermetropiju, gan arī attīstīties tiem cilvēkiem, kuriem līdz šim brilles redzes uzlabošanai nav bijušas nepieciešamas;

neskaidra redze tuvumā un vidējā attālumā, visbiežāk attīstās vecumā pēc 40 gadu vecuma. Presbiopija var kombinēties gan ar jau ar esošu miopiju vai hipermetropiju, gan arī attīstīties tiem cilvēkiem, kuriem līdz šim brilles redzes uzlabošanai nav bijušas nepieciešamas; šķielēšana vai dubultošanās: lai arī ne visos gadījumos, bet mēdz būt konkrētas situācijas, kad ar briļļu vai kontaktlēcu korekciju var novērst vai mazināt šķielēšanu vai attēla dubultošanos;

lai arī ne visos gadījumos, bet mēdz būt konkrētas situācijas, kad ar briļļu vai kontaktlēcu korekciju var novērst vai mazināt šķielēšanu vai attēla dubultošanos; ambliopijas ārstēšana: pirmsskolas vecuma bērniem viens no biežākajiem redzes traucējumiem mēdz būt ambliopija jeb “slinkā acs”. Šādos gadījumos ir ļoti svarīga briļļu nēsāšana, ja tāda tiek nozīmēta. Daudzos gadījumos papildus nozīmē arī oklūzijas (labāk redzošās actiņas aizlīmēšanu). Abliopijas ārstēšanā ļoti svarīgas ir regulāras kontrolvizītes un izcila pacienta, viņa vecāku un redzes speciālista sadarbība.

Tad, kad tiek izrakstīta recepte, būtu jāsaprot, kādas brilles redzes uzlabošanai ir visatbilstošākās. Presbiopijas gadījumā dinamiskas redzes saglabāšanai optimālākais risinājums ir progresīvās briļļu lēcas, kas nodrošina asu redzi visos attālumos, nemainot brilles. Lietojot viedierīces, vispiemērotākās ir brilles datoram ar lēcās iestrādātu zilās gaismas filtru vai pretnoguruma briļļu lēcas.

Ne mazāk svarīgi ir briļļu ietvari. Tiem jābūt ne tikai praktiskiem un ērtiem, bet arī estētiskiem – koptēla akcentēšanai un papildināšanai.

Kam dot priekšroku – brillēm vai kontaktlēcām?

Lai gan kontaktlēcas ir efektīvs redzes korekcijas risinājums, tās nav piemērotas pilnīgi visiem, un jebkuram kontaktlēcu lietotājam ir jābūt arī atbilstošām brillēm. Piemēram, alerģiju, izteikta sausās acs sindroma vai izteikta acu jutīguma gadījumā tiek rekomendētas brilles. Tāpat kontaktlēcas nav ieteicams nēsāt ilgāk par 12 stundām, turpretī brillēm šādu ierobežojumu nav.

Lai arī kontaktlēcu lietošanā ir jāievēro īpaša piesardzība un to kopšanas rituāls, tās tomēr daudzās situācijās ir ļoti ērts korekcijas līdzeklis. Mūsdienās mīkstās kontaktlēcas ir pieejamas gan kā 2 nedēļu vai mēneša nomaiņas kontaktlēcas (vakarā lēcas tiek ņemtas ārā no acīm, bet jauns lēcu pāris nomainīts noteikta perioda jeb lēcu lietošanas ilguma), gan arī kā dienas lietošanas kontaktlēcas. Tas nozīmē, ka katru dienu acīs tiek likts jauns kontaktlēcu pāris. Šis ir labs risinājums gan tiem, kuriem lēcas nepieciešamas tikai noteiktos gadījumos, nevis katru dienu, gan arī cilvēkiem, kuri vēlas izlaist lēcas kopšanas procedūras. Šobrīd pieejamas arī multifokālās vienas dienas kontaktlēcas, kas nozīmē, ka arī pacienti, kam nepieciešamas brilles tuvumā lasīšanai, reizi pa reizei, piemēram, apmeklējot kino, teātri, kādu svinīgu pasākumu vai dodoties aktīvajā atpūtā dabā, var lietot arī šo redzes korekcijas līdzekli.

Tomēr tas, kuru no redzes korekcijas līdzekļiem izvēlēties, ir atkarīgs no vairākiem faktoriem, tostarp personīgajām vēlmēm un vajadzībām, ikdienas ritma. Ieteicams konsultēties ar speciālistu, lai rastu vislabāko risinājumu. Ja kontaktlēcas līdz šim nav lietotas, taču ir vēlme pamēģināt to darīt, vizīte pie kontaktlēcu speciālista – optometrista – ir vitāli nepieciešama. Tajā tiks novērtēta kontaktlēcas saderība ar aci, kā arī būs iespēja apgūt kontaktlēcu pareizu ievietošanu, izņemšanu no acīm un to kopšanu.

