Vaidere par Krievijas pilsoņu izraidīšanu: “Ja mēs šo procesu novadīsim ar pašcieņu, tad tas būs milzīgs ieguvums latviešu tautai” Ieteikt







TV24 raidījumā “Preses klubs”, diskutējot par vismaz 1213 Krievijas pilsoņu izraidīšanu no Latvijas, kuri nav izpildījuši Imigrācijas likuma grozījumu prasības, ekonomikas doktore, Eiropas Parlamenta deputāte (JV) Inese Vaidere komentēja jautājumu: “Ko no tā iegūs, teiksim, mana mamma un krustmāte Talsos?”

Eiropas parlamenta (EP) deputāte Veidere uz to atteica: “Es domāju, ka mamma un krustmāmiņa Talsos iegūs no tā pieaugošu pašapziņu, ka mēs varam aizstāvēt savas valsts vērtības, savas valsts valodu. Varam būt tiešām konsekventi. Es domāju, ka tas mums ir ļoti vajadzīgs.”

Veidere uzsvēra, ka viņa ikdienā ir manījusi cilvēkus, kuri ilgstoši dzīvojuši Padomju Savienībā un “baidās konsekventi runāt latviešu valodā, uzreiz mēģina pāriet uz krievu valodu”.

“Zinot šo krievu valodu labāk, varbūt nemaz nezinot angļu, vācu un citas valodas, diezgan daudzi ir iesaistījušies sociālajos tīklos, kur tiek runāts un rakstīts krievu valodā. Un tāpēc šī piesardzība. Un es domāju, – ja mēs šo procesu novadīsim ar pašcieņu, tad tas būs milzīgs ieguvums latviešu tautai,” tā TV24 raidījumā “Preses klubs” pauda Vaidere.

Tāpat EP deputāte norādīja, ka viņai personīgi nāksies vairāk “vairāk pastrādāt” Eiropas Parlamentā, jo tur esot “kreisās partijas, kas diezgan klausās Krievijas propagandu”.

“Šis vārds – deportācijas – ir ļoti “veiksmīgi” atrasts no krievu puses. Tā ka man nāksies skaidrot, ka tam ar deportāciju nav nekāda sakara. Es arī esmu ļoti pateicīga arī Iekšlietu ministrijai, kas ir šie cilvēki, kā viņi ir ignorējuši mūsu valsts likumu. Un tas, ka Eiropas Savienība ir tiesiska institūcija, nav noliedzams, un to cilvēki pēc skaidrojuma saprot: ja ir izdarīts kaut kas pret kādas valsts likumiem, tad pienākas šis sods, ja to var uzskatīt par sodu. Vienkārši taisnīgs risinājums, es to pat nesauktu par sodu,” tā TV24 raidījumā komentēja Vaidere, paužot savas domas par gaidāmo vairāku simtu Krievijas pilsoņu izraidīšanu no Latvijas.

Portāls LA.LV jau ziņoja, ka No Latvijas tiks izraidīti vismaz 1213 Krievijas pilsoņi, kuri nav izpildījuši Imigrācijas likuma grozījumu prasības un iesnieguši dokumentus kādas uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai dzīvošanai valstī, aģentūra LETA uzzināja Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē (PMLP).

Minētās 1213 personas līdz likuma grozījumos atvēlētajam termiņam – 30.novembrim – nav iesniegušas dokumentus jebkādas uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai Latvijā, kā arī nav pieejama informācija, ka šie cilvēki jau būtu pametuši valsti.

No personām, kas kavējās ar sava uzturēšanās statusa sakārtošanu Latvijā, 1344 līdz 30.novembrim ir iesniegušas dokumentus kādas uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai. Līdz šim apkopotā informācija liecina, ka vēl 904 personas ir šķērsojušas Latvijas ārējo robežu un pametušas valsti, informē pārvalde.

Galīgais to personu skaits, kurām likuma prasību neizpildes dēļ nāksies pamest Latviju, vēl tiks apkopots, jo 2024.gada 3.janvārī spēku zaudēs pastāvīgās uzturēšanās atļaujas tiem Krievijas pilsoņiem, uz kuriem attiecas Imigrācijas likuma grozījumi un kuri līdz 2023.gada 31.decembrim nebūs iesnieguši pieteikumu Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa pieprasīšanai.