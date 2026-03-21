Foto: Evija Trifanova/LETA

Vairs nepietiks ar ārzemju tiesībām: ZZS rosina stingrākas prasības trešo valstu autovadītājiem 0

LETA
9:29, 21. marts 2026
Ziņas Latvijā

Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) Saeimas deputāti sagatavojuši grozījumus Ceļu satiksmes likumā, kuru mērķis ir būtiski pastiprināt prasības trešo valstu vadītājiem un uzlabot ceļu satiksmes drošību, liecina Saeimai iesniegtais likumprojekts.

Kokteilis
Lasīt citas ziņas

Grozījumu būtība paredz mainīt līdzšinējo kārtību, kas ļāva Latvijā ar trešās valsts vadītāja apliecību piedalīties satiksmē līdz vienam gadam. ZZS sagatavotie priekšlikumi nosaka, ka turpmāk personai, kura Latvijā uzturas ilgāk par sešiem mēnešiem, būs obligāti jāiegūst Latvijā izsniegta vadītāja apliecība.

Tas nozīmē, ka ar apliecības vienkāršu apmaiņu vairs nepietiks – būs jānokārto gan teorētiskais, gan praktiskais eksāmens.

CITI ŠOBRĪD LASA
Anotācijā uzsvērts, ka pašreizējais regulējums praksē radot vairākas problēmas, tostarp to, ka personas ar trešo valstu apliecībām piedalās satiksmē ilgstoši, neizejot kvalifikācijas pārbaudi, kas ir būtisks drošības risks.

Vienlaikus, pieaugot digitālo platformu organizēto transporta pakalpojumu apjomam un tajos iesaistot vadītājus ar ārvalstīs izsniegtām apliecībām, rodas nevienlīdzīgi konkurences apstākļi ar vietējiem pārvadātājiem.

Likumprojekts paredz arī pārejas periodu – personas, kuras grozījumu spēkā stāšanās brīdī jau izmanto trešo valstu vadītāja apliecības, varēs turpināt vadīt transportlīdzekli līdz noteiktā termiņa iestāšanās brīdim, bet ne ilgāk kā sešus mēnešus.

Platformu pakalpojumu sniedzējiem savukārt būs pienākums nodrošināt grozījumu ievērošanu noteiktajā termiņā.

ZZS deputātu rosinātie grozījumi paredz vienotu pieeju visiem autovadītājiem neatkarīgi no vadītāja apliecības izcelsmes valsts, tādējādi mazinot riskus satiksmes drošībai un veicinot godīgu konkurenci transporta pakalpojumu tirgū.

Tēmas
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.