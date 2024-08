“Vajadzētu aizsūtīt pie Lukašenko slepenu mūsu diplomātu delegāciju” Gulbis pauž ideju, kā apturēt nelegālās migrācijas plūsmu Ieteikt







“Varbūt es būšu mazliet nepopulārs, bet man šķiet, ka vajadzētu aizsūtīt pie Lukašenko slepenu mūsu diplomātu delegāciju,” TV24 raidījumā “Ziņu Top” savu viedokli pauž uzņēmējs Māris Gulbis.

Gulbis uzskata, ka Baltkrievijas diktatoram ir vienkārši jāpajautā: Aleksandr, ko tu gribi?

Raidījuma vadītājs gan izsaka šaubas, ka tas ir iespējams, minot, ka Aleksandram ir lielāks priekšnieks, kas uzturas Kremlī.

Gulbis gan turas pie savas idejas: “Okay, bet šobrīd vajadzētu pie Lukašenko aizsūtīt, ka Latvija, Baltija nav ieinteresēta šajā migrantu plūsmā.”

Gulbis domā, ka vajadzētu pieķerties šai lietai nepopulārā veidā un slepeni vienoties.

“Es domāju, ka pilnīgi sajucis prātā viņš nav.

Viņš ļoti labi saprot situāciju. Mēs saprotam to, ka šī robežu nelegālā šķērsošana ir atkarīga praktiski tikai no viena cilvēka- Lukašenko,” uzņēmējs atgādina, ka migrantu plūsma no Krievijas nenāk. Tā nāk tikai no Baltkrievijas.

“Krievi to situāciju kontrolē. Es domāju, ka diplomāti paveiks savu darbu. Protams, ka tas kaut ko maksās, bet mums vairs nebūs jācīnās ar tiem nelegālajiem robežpārkāpējiem,” uzskata uzņēmējs.

Šobrīd vairāki simti miljoni tiek ieguldīti robežas izbūvē. Varbūt vēl turpināsim celt tādu robežbūvi, kā Polijā: “Bet varbūt vieglāk aizsūtīt vienu slepenu delegāciju?!”