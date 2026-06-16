Pirms ķeraties pie remonta, padomājiet divreiz: šādi risinājumi var samazināt īpašuma vērtību 0
Iekārtojot mājokli, lielākā daļa cilvēku domā par savām vēlmēm un ērtībām, nevis par to, kā īpašumu kādreiz uztvers potenciālie pircēji. Tomēr nekustamo īpašumu speciālisti atzīst – daži remonta risinājumi un interjera izvēles var būtiski samazināt interesentu loku un pat ietekmēt pārdošanas cenu.
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