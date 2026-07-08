Valainis apmeklē “RĪGAS DĪZELIS DG”: dīzeļģeneratoru piegāde Ukrainai tiks uzsākta jau jūlijā 0
8. jūlijā ekonomikas ministrs Viktors Valainis apmeklēja uzņēmumu SIA “RĪGAS DĪZELIS DG”, kas nodrošinās dažādas jaudas dīzeļģeneratoru izgatavošanu un piegādi Ukrainas Černihivas apgabala rekonstrukcijas vajadzībām. Valainis ir pirmais ministrs, kurš apmeklējis uzņēmumu kopš tā izveidošanas. Ekonomikas ministrija (EM) 30. aprīlī ir noslēgusi iepirkuma līgumu ar uzņēmumu par 48 stacionāro dīzeļģeneratoru piegādi Černihivas apgabala valsts administrācijai Ukrainā.
Latvija kā humāno palīdzību nodos 48 stacionāros dīzeļģeneratorus kopumā 1.2 milj. EUR vērtībā, tai skaitā 42 tūkst. EUR paredzēti to piegādes nodrošināšanai. Šis atbalsts ir nozīmīgs Ukrainas kritiskās infrastruktūras atjaunošanai un energoapgādes nepārtrauktības stiprināšanai apstākļos, kad Krievijas militārā agresija turpina radīt būtiskus izaicinājumus valsts enerģētikas sistēmai.
Atbilstoši līguma noteikumiem pirmā dīzeļģeneratoru piegāde tika plānota septembra vidū, taču, pateicoties operatīvai sadarbībai ar iesaistītajām pusēm un veiksmīgai procesa koordinēšanai, pirmās kravas nosūtīšanas termiņš ir būtiski īsāks, proti, dīzeļģeneratoru piegāde tiks uzsākta jau jūlijā.
“Ukrainai ir nepieciešams praktisks atbalsts, proti, konkrēts aprīkojums, kas palīdz nodrošināt cilvēku ikdienu un atjaunot kritiski svarīgo infrastruktūru. Esam spējuši operatīvi koordinēt darbu ar iesaistītajām pusēm, lai uzsāktu dīzeļģeneratoru piegādi jau jūlijā. Tas apliecina Latvijas apņēmību palīdzēt Ukrainai pēc iespējas ātrāk un efektīvāk, īpaši energoapgādes drošības stiprināšanā,” uzsver ekonomikas ministrs Viktors Valainis.
Lēmumu par humānās palīdzības sniegšanu Ukrainai Ministru kabinets pieņēma 21. aprīlī, izskatot un atbalstot Ekonomikas ministrijas sagatavoto rīkojuma projektu. Finansējums dīzeļģeneratoru iegādei tika apstiprināts 2026. gada 24. februāra Ministru kabineta sēdē. Ņemot vērā Ukrainas amatpersonu identificētās vajadzības un kritiski svarīgā aprīkojuma trūkumu, Ekonomikas ministrija organizēja sarunu procedūru atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām.