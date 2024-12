“Varbūt atvieglojam tam ēzelītim to nastu?” Sprindžuks kritizē “Jaunās Vienotības” ilglaicīgi īstenoto valsts budžeta sastādīšanas veidu Ieteikt







“Tas, ko izdarīja šī Vienotības valdība ir būtībā tas pats, ko mēs redzējām iepriekšējos 16 Vienotības sastadītajos budžetos,” tādu viedokli TV24 raidījumā “Kur tas suns aprakts?” pauda 14. Saeimas deputāts Māris Sprindžuks (AP), diskutējot par valdošās partijas “Jaunās Vienotība” paveikto valsts budžeta sastādīšanā 2025.gadam.

“Tīri grāmatvediski, lai pievilktu ciparus, varētu samaksāt algas policistiem, skolotājiem un tamlīdzīgi, vienkārši pie visiem nodokļiem bišķi pieliek klāt. Un tādā veidā sumāri mēs Exel iegūstam lielāku ciparu cerībā, ka ekonomika – tas ēzelītis, – kurš jau klibo, pavilks, tā vietā, lai veidotu citu pieeju. Varbūt atvieglojam tam ēzelītim to nastu?” jautāja Sprindžuks.

Saeimas opozīcijas partijas “AS” deputāts Srindžuks TV24 raidījumā rosināja atteikties no kādām funkcijām, nevis turpināt krāmēt virsū tam “ēzelītim”.

“Varbūt mums nevajag to Klimata ministriju?! Nevajag tur 2o jaunas štata vietas, kuras ielika… Kariņš solīja, ka nepalielinās, iztiks ar iekšējiem resursiem, bet – nē, ielika! Būtībā mēs trīs gados esam pieaudzējuši publiskā sektora īpatsvaru IKP no 38% uz 45%. Un tas parāda šo nepareizo izpratni. Mēs tam ēzelītim to mugursomu padarām smagāku, tā vietā, lai darītu pareizās lietas,” tā Sprindžuks atzina TV24 raidījumā “Kur tas suns aprakts?”.

Sprindžuks komentāra noslēgumā piebilda, ka neviens jau nestrīdas par to, ka jāceļ algas. “Bet sakārtojamies! Publiskais sektors dzīvo pāri… Ja mēs mazāk izdarījām 2024.gadā, tad 2025.gadā šie griezieni būs ļoti sāpīgi,” piebilda viņš, runājot par publiskā sektora optimizācijas pasākumiem, lai tādā veidā ietaupītu valsts budžeta līdzekļus.

