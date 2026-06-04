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FOTO: “Facebook” grupas “Latvijas ziedu FOTO” dalībnieki

Vasarai pieder arī kārtīgs lietus – kur būs visvairāk nokrišņu? Laika prognoze piektdienai 0

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LETA
14:50, 4. jūnijs 2026
Ziņas Dabā

Piektdien daudzviet Latvijā gaidāms lietus, prognozē sinoptiķi. Nakts pirmajā pusē lietus gaidāms vietām Kurzemē un Rietumzemgalē, vēlāk naktī un no rīta īslaicīgs lietus iespējams dažviet valsts centrālajā un austrumu daļā.

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Pūšot lēnam līdz mērenam dienvidu, dienvidaustrumu vējam, gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz +11..+16 grādiem.

Dienā caur mākoņiem uzspīdēs saule un vietām īslaicīgi līs. Sākot ar pēcpusdienu, gaidāmi plašāki nokrišņi, iespējamas pērkona lietusgāzes.

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Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidaustrumu vējš, Kurzemē – mainīga virziena vējš. Maksimālā gaisa temperatūra būs +20..+25 grādi.

Rīgā 5. jūnijā būs daudz mākoņu un dažbrīd iespējams lietus. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidaustrumu vējš. Gaisa temperatūra naktī nenoslīdēs zem +16 grādiem, dienā tā paaugstināsies līdz +24 grādiem.

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