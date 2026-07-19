“Dari kā gribi!” Psihologi nosaukuši 6 frāzes, kuras visbiežāk savā komunikācijā izmanto pasīvi agresīvi cilvēki 0
Pasīvi agresīva uzvedība ikdienas komunikācijā sastopama daudz biežāk, nekā daudzi apzinās. Tā var parādīties attiecībās ar partneri, ģimenes locekļiem, draugiem vai kolēģiem darbā. Visbiežāk cilvēks savu neapmierinātību nepasaka tieši, bet izsaka to ar mājieniem, aizvainojošām frāzēm vai šķietami nevainīgiem komentāriem.
Psihologi skaidro, ka pasīvi agresīvi cilvēki bieži izvairās atklāti runāt par dusmām, aizvainojumu vai vilšanos. Tā vietā viņi izvēlas netiešu komunikāciju, kas otram cilvēkam var radīt apjukumu, vainas sajūtu vai emocionālu spriedzi.
Speciālisti uzsver, ka šāda komunikācija ilgtermiņā kaitē attiecībām, jo problēmas netiek risinātas. Daudzas no šīm frāzēm cilvēki lieto pat neapzināti, nepamanot, cik negatīvi tās ietekmē sarunas atmosfēru.
Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.