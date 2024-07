Ekrānšāviņi no “X”

VIDEO. Vēl viens kara upuris: Ukrainas artērija Dņestra vietām gandrīz pilnībā izžuvusi – spiesta situācija deficīta apstākļos Ieteikt







Dažu mēnešu laikā Ukrainas artērija, ūdeņiem bagātā Dņestra, tā izžuvusi, ka vietām ūdens atkāpoes simtiem metru no krasta. Aģentūra UNIAN skaidroja, ar ko tas ir saistīts, cik nopietna ir situācija un kā tas ietekmē vietējos iedzīvotājus.

Reklāma Reklāma

Fotoattēlos un videoklipos no sociālajiem tīkliem no Čerņivcu un Hmeļņickas apgabala iedzīvotājiem var redzēt, kā iepretim Kitonas cietoksnim kādreiz ūdens pilnā upe tagad izskatās nedaudz platāka par vienkārši strautiņu.

“Ukrhydroenergo” un Ukrainas ūdens resursu valsts aģentūra skaidro, ka, sākot no aprīļa vidus, Dņestras HES notikusi ievērojama ūdens novadīšana. Tas bija piespiedu pasākums, lai segtu deficītu enerģētikas sistēmā pēc Krievijas Federācijas uzbrukumiem enerģētikas objektiem. Tas izraisīja ievērojamu ūdens līmeņa pazemināšanu Dņestras ūdenskrātuvē (vienlaikus valsts iestādes akcentē, ka izplūdes no ūdenskrātuves atbilst starpresoru komisijas noteiktajām), lai gan maija beigās šī ūdenskrātuve bija piepildīta par 66%.

Pēc speciālistu domām, ūdens daudzuma samazināšana Dņestrā un tās pietecēs ietekmē arī laika apstākļi, kas saistīti ar nokrišņu trūkumu un paaugstinātu gaisa temperatūru, – Ukrainā jau ilgāku laiku valda diezgan liels un nerimstošs karstums. Pieplūde Dņestras rezervuārā ir aptuveni 30% no normas.

Čerņivcu apgabala Atakas ciema iedzīvotāji sūdzas par ūdens trūkumu akās un to skaidro ar ūdens trūkumu upē; ciematā ūdens tiek taupīts. Tie, kas dzīvo upes tuvumā, savu dārzu agrāk laistīja tieši no Dņestras. Tagad šļūtenes upes līmeni vairs nesasniedz: ūdens no ierastā līmeņa ir pārvietojies par 150 vai pat 200 metriem. Nelaistītie dārzi izkalst saulē. Ja ūdens līmenis pie Hotinas pazemināsies vēl par metru, tiks atsegta caurule, pa kuru tiek ņemts ūdens pilsētai. Un tā var palikt bez centralizētas ūdens apgādes, UNIAN brīdina sarunbiedrs.

Через зменшення рівня води у басейні річки Дністер на поверхні з'явився затоплений міст. Йдеться про Ушицю, ліву притоку Дністра.

Рівень води настільки спустили, що оголився старий міст часів німецької окупації. Раніше його могли побачити лише аквалангісти. Фото Юрій Матюх pic.twitter.com/XY9ztMeM1s — Оксана (@Charlishka) June 5, 2024

Upes kailais dibens izžuvis un saulē saplaisājis. Plaisās guļ beigtie ūdens iemītnieki. Vietās, kur ūdens atkāpās agrāk, jau sākusi augt kaut kāda zāle. Vietējie saka, ka govs piena garša ir par sabojājusies pēc šīs zāles ēšanas.

Agrāk upes dibens bija skaidrs, tīrs, klāts ar oļiem. Dņestra bija strauja kalnu upe. Katru nedēļas nogali autobusi veda atpūtniekus no Kamjaņecas-Podiļskas, bet, kad hidroelektrostacija tika uzbūvēts, un ar katru gadu šīs dubļu nogulsnes palielinās arvien vairāk. Odi lido, čūskas rāpo. Netīrs, smird. Nomazgāties un peldēt nav iespējams, sūdzas vietējie.

Upes sekluma dēļ zivju skaits samazinājies: Ūdens līmenis strauji nokrita un visi ikri palika krastā, tie mirdzēja zālē. Un šis nav pirmais gads, kad nārsta laikā ir pazudis ūdens.

Zinātnieki ceļ trauksmi, vēsta UNIAN. Situācija lielai daļai ūdens iemītnieku kļuvusi katastrofāla. Ja, piemēram, tagad būtu noticis šāds ūdens līmeņa kritums, tas nebūtu radījis tik lielas problēmas zivju resursiem. Savukārt aprīlis bija nārsts. Zivis nārstoja, un viss nārsts aizgāja bojā saulē. Paies vairāki gadi, lai atgūtu zaudētos zivju resursus un citus ūdens organismus.

Reklāma Reklāma

Neskatoties uz visu, situācija nav kritiska, apgalvo speciālists. Ūdens līmenis upē neesot nokrities līdz tādam līmenim, kāds tas bija pirms hidroelektrostacijas būvniecības, tas ir, tas vēl nav Dņestras upes dabiskais kanāls. Un pat netālu no Hotinas pilsētas var redzēt, ka straume ir stipra vēl, kā tas bija kādreiz, raksta UNIAN.

“Video liekas, ka Dņestras vairs nav, tāpēc redzētais izraisīja tādu paniku. Bet jāsaprot, ka pie Hotinas pats kanāls ir diezgan sekls. Šeit maksimālais dziļums ir 2-3 metri, un ūdenim, atkāpjoties par 100 un vairāk metriem, ja to nofotografē no noteikta leņķa, tad tiešām šķiet, ka upē nav ne piliena. Lai gan tālāk, Sokīrijas apgabala teritorijā, Dņestra sasniedz 40-50 metru platumu Bakotas līcī, kur gandrīz nekas nav mainījies.

Kas notiks tālāk ar upi, ir atkarīgs no laikapstākļiem. Nokrišņi uzlabos situāciju, sausums izraisīs turpmāku ūdens kritumu Dņestrā. Ja būs stipras lietusgāzes, īpaši lietusgāzes, ūdenskrātuve pamazām piepildīsies. Bet tas ir ar nosacījumu, ka Dņestras HES jauda atkal netiks palielināta un netiks veikti lieli izplūdes gadījumi.