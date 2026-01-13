VIDEO. Zoodārzā dzimušie polārlāča mazuļi pirmo reizi mūžā iepazīst īstu sniegu 0
Kamēr Centrāleiropu pārņēmusi rekordliela aukstuma un sniega vilnis, Ungārijas zoodārzā īpašs notikums piedzīvots polārlāču mazuļiem — viņi pirmo reizi mūžā ieraudzījuši un sajutuši īstu sniegu.
Video, kas publicēts sociālajos tīklos, redzams, kā mazuļi rotaļājas sniegā, skrien, ripo un ar interesi pēta jauno vidi. Skats izraisījis aizkustinājumu skatītājos, jo līdz šim lāču mazuļi sniegu nebija pieredzējuši.
Zoodārza darbinieki norāda, ka sniegs polārlāčiem ir dabiska vide, un šādi laikapstākļi ļauj dzīvniekiem izpaust instinktīvu uzvedību — rotaļas, kustību un apkārtnes izpēti. Aukstais laiks līdz ar to nācis par labu ne tikai skatītājiem, bet arī pašiem dzīvniekiem.
Kamēr daudziem Centrāleiropā bargā ziema sagādā izaicinājumus, Ungārijas zoodārzā tā kļuvusi par īpašu un priecīgu pirmo pieredzi polārlāču mazuļiem.