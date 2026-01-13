VIDEO. Zoodārzā dzimušie polārlāča mazuļi pirmo reizi mūžā iepazīst īstu sniegu 0

LA.LV
22:24, 13. janvāris 2026
Ziņas Dabā

Kamēr Centrāleiropu pārņēmusi rekordliela aukstuma un sniega vilnis, Ungārijas zoodārzā īpašs notikums piedzīvots polārlāču mazuļiem — viņi pirmo reizi mūžā ieraudzījuši un sajutuši īstu sniegu.

Kokteilis
Šīs zodiaka zīmes saskaras ar pagrieziena punktu: dzīve tām nekad vairs nebūs tāda, kā līdz šim
Kokteilis
Slapjš uzvalkā, bailes no Porziņģa un brauciens uz krematoriju – Raimonda Paula joku izlase, kas sasmīdina līdz asarām 17
Ja tavs vārds sākas ar vienu no šiem pieciem burtiem, tev ir paveicies
Lasīt citas ziņas

Video, kas publicēts sociālajos tīklos, redzams, kā mazuļi rotaļājas sniegā, skrien, ripo un ar interesi pēta jauno vidi. Skats izraisījis aizkustinājumu skatītājos, jo līdz šim lāču mazuļi sniegu nebija pieredzējuši.

Zoodārza darbinieki norāda, ka sniegs polārlāčiem ir dabiska vide, un šādi laikapstākļi ļauj dzīvniekiem izpaust instinktīvu uzvedību — rotaļas, kustību un apkārtnes izpēti. Aukstais laiks līdz ar to nācis par labu ne tikai skatītājiem, bet arī pašiem dzīvniekiem.

CITI ŠOBRĪD LASA
Trampa manevri no aizmugures; Putinam atliek vērot, kā krīt sabiedrotie
Kažociņš: Tramps ir vecs vīrs, kurš steidzas atstāt savu pēdu pasaulē
Receptes
Tagad beidzot būs skaidrs – drīkst vai nedrīkst ēst “banānu diegus”?

Kamēr daudziem Centrāleiropā bargā ziema sagādā izaicinājumus, Ungārijas zoodārzā tā kļuvusi par īpašu un priecīgu pirmo pieredzi polārlāču mazuļiem.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Pat policisti nezināja, kam paredzēta šī automašīnas detaļa
Kāpēc viesnīcu gultasveļa gandrīz vienmēr ir sniegbalta: tam ir īpašs pamatojums
Apdraudēti pasaules pārtikas krājumi – pie durvīm jau klauvē pamatīga “kukaiņu apokalipse”
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.