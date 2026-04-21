VID: Pirmajā ceturksnī pieaudzis Krievijas graudaugu tranzīts caur Latviju

LETA
8:18, 21. aprīlis 2026
Krievijas graudaugu tranzīts caur Latviju šogad pirmajā ceturksnī salīdzinājumā ar 2025. gada pirmo ceturksni ir pieaudzis 2,7 reizes, aģentūra LETA noskaidroja Valsts ieņēmumu dienestā (VID).

Kāpēc karš ar Irānu? Tramps beidzot pasaka patiesību
“Vai tā ir Černobiļa?” Krievijā sācies “naftas lietus”, cilvēki masveidā pamet mājas
Kokteilis
FOTO. Apskati, kāda automašīna bija pati populārākā tavā dzimšanas gadā! 7
Lasīt citas ziņas

Tranzītā no Krievijas caur Latviju 2026. gada pirmajā ceturksnī pārvadātas 139 400 tonnas graudaugu produktu, kas ir 2,7 reizes vairāk nekā 2025. gada pirmajā ceturksnī, kad caur Latviju tranzītā pārvadāja 52 655 tonnas graudaugu.

No pirmajā ceturksnī tranzītā caur Latviju pārvadātajiem graudaugu produktiem 133 694 tonnas bija kvieši un kviešu un rudzu maisījums, 4493 tonnas – rapšu vai ripšu sēklas, 1146 tonnas – griķi, sāre un miežabrāļi, 40,7 tonnas – rīsi, 15 tonnas – graudu sorgo un 10,1 tonna – kukurūza.

CITI ŠOBRĪD LASA
Diena būs gan sausa, gan saulaina: laika prognoze otrdienai
Revīzijā secināts, ka rīdzinieki par siltumenerģiju pārmaksājuši miljonus. Ko par to saka “Rīgas siltums”?
“Tas uz visiem laikiem mainīs karu” – Putins ir radījis “monstru”, kas var iznīcināt viņu pašu

Salīdzinot ar 2025. gada pirmo ceturksni, kviešu un kviešu un rudzu maisījuma tranzīts 2026. gada pirmajā ceturksnī pieaudzis 2,6 reizes, rapšu vai ripšu sēklu tranzīts pieaudzis 2,7 reizes, griķu, sāres un miežabrāļu pieaudzis 7,4 reizes, rīsu tranzīts samazinājies trīs reizes, bet kukurūzas tranzīts samazinājies četras reizes. Savukārt graudu sorgo 2025. gada pirmajā ceturksnī tranzītā caur Latviju netika vesti.

VID norāda, ka, ievērojot Ministru kabineta 2024. gada 5. marta noteikumos par ievešanai (importēšanai) Latvijā aizliegtiem lauksaimniecības un lopbarības produktiem noteikto konkrētu preču ievešanas aizliegumu, šogad un pagājušā gada attiecīgajā periodā graudaugu produkti no Krievijas nav importēti.

Jau ziņots, ka tranzītā no Krievijas caur Latviju 2025. gadā pārvadāta 673 491 tonna graudaugu produktu, kas ir 2,9 reizes mazāk nekā 2024. gadā, kad caur Latviju tranzītā pārvadāja 1,945 miljonus tonnu graudaugu.

Šo “pacientu” vairs nevar glābt: Krievija beidzot atzinusi neizbēgamo
Revīzijā secināts, ka rīdzinieki par siltumenerģiju pārmaksājuši miljonus. Ko par to saka “Rīgas siltums”?
Maksāsim vairāk? Pasaules tirgu atkal sašūpo Hormuza šauruma slēgšana
