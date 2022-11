VIDEO. ASV kara lidmašīna dežūrē tuvumā, ieradīsies arī Masks, bet Lavrovs, iespējams, nonācis klīnikā – īsumā par G20 samitu Ieteikt







15. un 16. novembrī Indonēzijas salā Bali norisinās G20 samits, kuru apmeklē pasaules valstu līderi. Šobrīd Bali atrodas arī TV24 ētera personība Aivis Ceriņš, kurš speciālā reportāžā ziņo par aktuālākajiem notikumiem tur.

Šī gada samita sauklis ir: “Spēcīgāka atveseļošana kopīgiem spēkiem.”

Šis samits ar zīmīgs ar to, ka uz to ierodas visu pasaules valstu līderi un arī pašreizējais ģeopolitiskais fons. Krievijas prezidents Vladimirs Putins jau paziņojis, ka viņš neieradīsies, savukārt Sergejs Lavrovs vakar ielidojis pilsētā. Publiskajā telpā sākušās spekulācijas par to, vai tiešām viņš uzreiz no lidostas tika nogādāts klīnikā un kāpēc tā notika.

Džo Baidens jau ir ticies ar Ķīnas līderi. Zīmīgi, ka abas šīs valstis bija ierosinājušas uz šo samitu vest savas kara lidmašīnas ar raķetēm. Indonēzijas prezidents gan pateicis, ka samita laikā uz Bali salas neļausies nolaisties kādai kara lidmašīnai. ASV lidmašīna gan atrodoties uz blakus esošās salas.

Par savu dalību G20 samitā paziņojis arī Īlons Masks.

Aivis Ceriņš pievienotajā video arī pastāsta plašāk, kā šobrīd Bali notiek ikdienas dzīve. Piemēram, samita laikā pilsētā ir slēgtas skolas, pašvaldību iestādes un kafejnīcas.

Kā tiek ziņots, šogad temata “Spēcīgāka atveseļošana kopīgiem spēkiem” ietvaros G20 valstu vadītāji apspriedīs trīs prioritātes, ko izvirzījusi G20 prezidentvalsts Indonēzija:

– globālā veselības aprūpes struktūra,

– digitālā pārkārtošanās,

– ilgtspējīga enerģētikas pārkārtošana.