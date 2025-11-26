VIDEO. Atnākuši padzerties! Iedzīvotājus pie Alūksnes ezera pārsteidz trīs aļņi 0
Vietnē “TikTok” popularitāti guvis video, kas uzņemts, braucot garām Alūksnes ezeram.
Kadrs fiksē brīdi, kad autovadītāju un pasažieri pēkšņi pārsteidz trīs aļņi, kas atradušies pavisam tuvu ceļmalai.
Dzīvnieki, iespējams, bija devušies pie ezera padzerties, taču, sajutuši apdraudējumu, pārskrēja pāri ceļam un nozuda tuvējā mežā.
Video autors notikušo iemūžinājis no automašīnas salona, saglabājot drošu distanci.