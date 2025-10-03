Uz ceļa mēs visi vēlamies justies droši, bet visdrīzāk lielākās bailes ir tieši tiem, kuri tikai mācās braukt. Parasti izbīlis no apkārtējām mašīnām ir tieši savu nepārliecināto šofera spēju dēļ, bet ir arī izņēmumi.
“Šo video vajadzētu uz policiju sūtīt. Ko jūs sakāt? Gandrīz studentei virsū!” Tik tik video publicējuši autoskolas “Zams” pārstāvji.
“Mācību braucieni (autoskolu instruktoru vadībā) apdrošinātājiem skaitās paaugstināto risku zona! Kaut patiesībā, tie ir visdrošākie braucieni, jo to vadītājs ir instruktors un vēl kursants, kurš arī ir mācīts un tāpēc “ar pliku roku uz ceļa nav paņemams”! Bet naudiņu jau kaļ katrs sev pašam gan ar darbu, gan citam atņemot!” situāciju komentē satiksmes speciālists, autoskolas pasniedzējs, docents Ēriks Griģis.
Apmācāmie motociklisti videosižetā izvairījās no agresīvā autovadītāja, samazinot ātrumu un atgriežot motociklu, ne apdraudot citus ceļu satiksmes dalībniekus, ne sevi pašu.
Domāju, apmācību braucieni ir drošākie, kuros negadījumus izraisa tikai un vienīgi citi nepacietīgie, neuzmanīgie neprašas ceļu satiksmē. Tas tāpēc, ka mācekļu braucienus vada instruktors, kaut tos izpilda apmācāmais! Vadīšanas eksāmena laikā blakus nu jau jaunajam transportlīdzekļu vadītājam, kas juridiski par tādu kļūst Valsts eksāmenu laikā, blakus atrodas inspektors, kas pieņem pretendenta prasmes un kompetences ceļu satiksmē!
Inspektors nav instruktors, bet vērtētājs! Jaunajam vadītājam vērtētājs nepalīdz, neatbalsta, tikai pirms eksāmena paskaidro eksāmenu kārtību un atbild uz jautājumiem par transportlīdzekli, ja eksāmenu kārtotājs to ierauga pirmo reizi savā mūžā! Šeit varu pieminēt atšķirību starp inspektoru, kas vērtē to, kas notiek, ja runājam par satiksmes negadījumiem vadīšanas eksāmena laikā! Un apmācības instruktoru, kas māca kursantus, lai negadījumi nenotiktu un novērš jebkuru negadījumu, ja bīstamā situācija ir paredzama jau iepriekš vai tāda izveidojas!
Negadījumi rodas gan apmācību laikā laukumā, ar motociklu vai mopēdu gatavojoties figūru sekmīgai izbraukšanai un zaudējot līdzsvaru, gan eksāmenu laikā uztraukuma rezultātā aizmirstot vai sajaucot bremžu sviras tam pašam mopēdam vai motociklam!
“Ceļu satiksmē mācību un eksāmenu automobiļiem reti, bet, tomēr, no sāniem vai aizmugures uzskrien virsū citi ceļu satiksmes dalībnieki. Savās lekcijās uzsveru palielināt distanci, ja priekšā brauc mācību vai eksāmena automobilis, un palielināt intervālu, ja tāds pats apmācāmais vai eksāmenu braucējs tuvojas un brauks blakus!” viņš norāda.