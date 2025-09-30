Neviens no mums negribētu nokļūt šādā situācijā – jābrauc ārā no mājas, bet…esi iesprostots. Tieši tā notika ar rīdzinieci Agnesi.
“Pasaki, ka tev nav smadzeņu, nepasakot, ka tev nav smadzeņu. Vismaz lapiņu ar tel.nr. logā būtu atstājis, lai var sazvanīt un palūgt aizvākt auto, bet nē – prātiņš nepietika tam. Kā minimums stundu jau gaidu, kad ieradīsies policija.
P.S. Es nezinu, cik ilgi patiesībā šis ģeniālais autovadītājs ir šādi noparkojies. Valsts policija, vai ir ok, ka es neko citu, kā tikai gaidīt policijas ierašanos, neesmu tiesīga darīt? Jau stunda kopš izsaukuma,” viņa sociālajā tīklā Threds raksta.
“”Bezsmadzeņu radījums” savu nespēju ievērot satiksmes noteikumos aizliegto apliecina ar savu darbību – automobiļa novietošanu stāvēšanai vietā, kur to aizliedz Ceļu satiksmes noteikumi. CSN 122.punkts. Ja ar ceļa zīmēm vai ceļa apzīmējumiem nav noteikts citādi, stāvēt aizliegts citās vietās, kur stāvošs transportlīdzeklis var neļaut braukt (iebraukt vai izbraukt) citiem transportlīdzekļiem vai traucē gājēju pārvietošanos,” situāciju komentē satiksmes speciālists, autoskolas pasniedzējs, docents Ēriks Griģis.
Par šo pārkāpumu transportlīdzekļu vadītājam piemēro naudas sodu astoņu naudas soda vienību apmērā, kas būs 40 eiro.
Ko darīt? Tiesību akti neparedz apdraudēto transportlīdzekļu vadītāju rīcību citu pārkāpēju gadījumā, kas nav saistīti ar braukšanu ceļu satiksmē. Latvijā trūkst Ceļu satiksmes drošības likums, kas šādas iespējas paredzētu! Tāpēc tiesiski vienīgā pareizā apdraudētā vadītāja rīcība ir par pārkāpēju ziņot Valsts policijai un tālāk rīkoties pēc policijas norādījumiem.
“Pārkāpēja tālruņa numura informācija uz automobiļa paneļa glābtu no stresa un iespējamās agresijas izpausmēm abus vadītājus! Bet tas jau būs sabiedrības kultūras vai tolerances jautājums: “kā sauc, tā atskan”!” autoskolas pasniedzējs teic.
Vai arī tev ir video no bīstamas situācijas uz ceļa? Kādas nejēdzības pilsētas satiksmē? Raksti, sūti man uz [email protected].