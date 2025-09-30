“Bezsmadzeņu radījums! Policija, es tiešām neko citu nevaru darīt?” Rīdzinieci Agnesi nokaitina nekaunīgs šoferis 14
Krista Draveniece

Krista Draveniece
5:57, 30. septembris 2025
Stāsti Pieredze

Neviens no mums negribētu nokļūt šādā situācijā – jābrauc ārā no mājas, bet…esi iesprostots. Tieši tā notika ar rīdzinieci Agnesi.

Reklāma
Reklāma
Kļūst skaidrs, kas lika Trampam mainīt savu attieksmi pret Ukrainu: viņam ir jauns uzbrukuma plāns
Veselam
Tie ne tikai neuzsūcas organismā, bet arī bojā miega kvalitāti: trīs vitamīni, kurus noteikti nevajadzētu lietot pirms gulētiešanas
TV24
Nemiro par satraucošo Latvijas iedzīvotāju nabadzību: “Tas ir ārkārtīgi liels skaitlis…”
Lasīt citas ziņas

“Pasaki, ka tev nav smadzeņu, nepasakot, ka tev nav smadzeņu. Vismaz lapiņu ar tel.nr. logā būtu atstājis, lai var sazvanīt un palūgt aizvākt auto, bet nē – prātiņš nepietika tam. Kā minimums stundu jau gaidu, kad ieradīsies policija.

P.S. Es nezinu, cik ilgi patiesībā šis ģeniālais autovadītājs ir šādi noparkojies. Valsts policija, vai ir ok, ka es neko citu, kā tikai gaidīt policijas ierašanos, neesmu tiesīga darīt? Jau stunda kopš izsaukuma,” viņa sociālajā tīklā Threds raksta.

CITI ŠOBRĪD LASA
Slapji lauki un tukši maki! Vai Latvijā kartupeļu audzētāji uz izdzīvošanas robežas?
Uzzini, cik rudenīgi silta būs septembra pēdējā diena! Laika prognoze otrdienai
VIDEO. Paļaušanās uz gudro palīgsistēmu gandrīz maksā dzīvību: autovadītājs Rīgā izraisa avāriju, ļaujot mašīnai pašai braukt

“”Bezsmadzeņu radījums” savu nespēju ievērot satiksmes noteikumos aizliegto apliecina ar savu darbību – automobiļa novietošanu stāvēšanai vietā, kur to aizliedz Ceļu satiksmes noteikumi. CSN 122.punkts. Ja ar ceļa zīmēm vai ceļa apzīmējumiem nav noteikts citādi, stāvēt aizliegts citās vietās, kur stāvošs transportlīdzeklis var neļaut braukt (iebraukt vai izbraukt) citiem transportlīdzekļiem vai traucē gājēju pārvietošanos,” situāciju komentē satiksmes speciālists, autoskolas pasniedzējs, docents Ēriks Griģis.

Par šo pārkāpumu transportlīdzekļu vadītājam piemēro naudas sodu astoņu naudas soda vienību apmērā, kas būs 40 eiro.

Ko darīt? Tiesību akti neparedz apdraudēto transportlīdzekļu vadītāju rīcību citu pārkāpēju gadījumā, kas nav saistīti ar braukšanu ceļu satiksmē. Latvijā trūkst Ceļu satiksmes drošības likums, kas šādas iespējas paredzētu! Tāpēc tiesiski vienīgā pareizā apdraudētā vadītāja rīcība ir par pārkāpēju ziņot Valsts policijai un tālāk rīkoties pēc policijas norādījumiem.

“Pārkāpēja tālruņa numura informācija uz automobiļa paneļa glābtu no stresa un iespējamās agresijas izpausmēm abus vadītājus! Bet tas jau būs sabiedrības kultūras vai tolerances jautājums: “kā sauc, tā atskan”!” autoskolas pasniedzējs teic.

Vai arī tev ir video no bīstamas situācijas uz ceļa? Kādas nejēdzības pilsētas satiksmē? Raksti, sūti man uz [email protected].

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
RAKSTA REDAKTORS
VIDEO. “Kā datorspēlēs, tikai dzīvība katram viena!” Dairis nofilmē situāciju, kas trim šoferiem paliks atmiņā uz mūžu
RAKSTA REDAKTORS
VIDEO. “Kuldīgā policisti nav iemācījušies ne satiksmes noteikumus, ne drošību!” Gatis parāda absurdu apstādināšanu
“Kā es varu būt vainīgs, ja man pretī brauc piedzēries cilvēks?” Dzērājšoferis izraisa avāriju, bet apdrošinātājs un policija vaino cietušo
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.