Prāta vētras koncerttūre "Pirmās dienas tūre" 2025

Prāta Vētra “Pirmās dienas tūri” noslēgs grandiozi – izziņoti Liepājas koncerta īpašie viesi 0

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LA.LV
10:42, 18. jūnijs 2026
Kokteilis Baudi

Jau pēc mēneša – 18. jūlijā – Prāta Vētra noslēgs “Pirmās dienas tūri” ar grandiozu koncertu Liepājas stadionā “Daugava”. Kā ierasts, Prāta Vētras koncertos uzstājas arī kāds īpašs viesis, kas atklāj vakaru un iepriecina skatītājus. Šoreiz koncertā Liepājā paredzēti divi enerģiski priekšnesumi no mūziķiem Chris Noah un Fiņķis.

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“Tūres noslēguma koncertam Liepājā čakli gatavojamies ne tikai mēs, bet arī mūsu draugi – mūziķi Chris Noah un Fiņķis. Kopā dziedāsim, dejosim un vēl vienu reizi izbaudīsim šīs lieliskās koncerttūres atmosfēru,” stāsta Prāta Vētra. Tūres noslēguma koncerts Liepājā būs nedaudz atšķirīgs no pagājušajā vasarā pieredzētajiem – Liepājā uz skatuves kāps arī mūziķis MESA un aktrise Agnese Budovska.

Koncerta norises vieta, Liepājas stadions “Daugava”, ieejas vārtus vērs no plkst. 17.00, lai jau plkst. 19.00 uz skatuves kāptu pirmais no īpašajiem viesiem. Biļetes uz koncertu Liepājā pieejamas biļešu tirdzniecības vietnē ekase.lv, TC “Spice” informācijas centrā, veikalā “Manilla” Rīgas centrā un Liepājas koncertzāles “Lielais dzintars” kasē.

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“Koncerta norises dienā pie stadiona darbosies apdrošināšanas kompānijas “Balcia” velonovietne, mūsu draugi “Neste” plānojuši īpašus piedāvājumus DUS Anneniekos, Saldū un Liepājā, savukārt, mēs par fanu reisu esam nodēvējuši īpaši norīkoto pasažieru vilcienu, kas dosies uz Liepāju koncerta dienā un atpakaļ uz Rīgu īsi pēc koncerta. Mājupceļā klausītājus iepriecinās arī mūsu draugi “Radio TEV”, kuri no plkst. 23.00 ēterā atskaņos tikai Prāta Vētras dziesmas. Visi gatavojas, lai “Pirmās dienas tūres” noslēgums patiesi būtu svētki ne tikai mums, bet arī jums,” stāsta Prāta Vētra.

Grupa pateicas koncerta atbalstītājiem un partneriem – koncertu Liepājā piedāvā Signet banka, atbalsta Mītavas bezalkoholiskais alus, Neste, Samsung, Spice, DSV, Storent, Balcia, CityBee un Liepājas pilsēta. Informē jauns.lv, inbox.lv, ziņu portāls Delfi, TV3 Group, JcDecaux, Dienas Mediji, Radio TEV un radio EHR Latviešu Hiti. Aktuālākā informācija par Prāta Vētras gaitām pieejama grupas mājaslapā www.pratavetra.lv un sociālajos tīklos Instagram, Facebook un TikTok.

Grupas "Prāta Vētra" koncerts Valmierā (02.08.2025.)
“Prāta Vētra” ar vērienu atklāj “Pirmās dienas tūri”


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