Foto. Wolfram Steinberg/dpa

Bebrs sakož makšķernieku; vīrietis līdz nāvei noasiņo. Ciema ārsts šokā







Kāds bebrs Baltkrievijā uzbrucis 60 gadus vecam makšķerniekam, neveiksmīgi pāršķeļot artēriju, kā rezultātā makšķernieks līdz nāvei noasiņoja, tā vēsta theguardian.com. “Brūces raksturs bija pilnīgi šokējošs,” sacīja ciema ārsts Leontijs Sulims. “Mēs nekad iepriekš nebijām saskārušies ar kaut ko līdzīgu.”

Makšķernieks, kurš pēc ģimenes lūguma netiek atklāts, ar draugiem brauca uz Šestakovskas ezeru, kas atrodas uz rietumiem no galvaspilsētas Minskas, kad pamanīja bebru ceļa malā un apturēja automašīnu. Mēģinot satvert dzīvnieku, lai nofotografētu, tas viņam vairākas reizes sakoda. Viens no kodumiem pārplēsa viņa kājas galveno artēriju. Viņš ir vienīgais zināmais cilvēks, kurš gājis bojā no bebru uzbrukuma Baltkrievijā.

Šie grauzēji, kuriem zobi ir tik asi kā žiletes, Baltkrievijā savulaik bija kļuvuši tik pārdroši, ka klaiņoja arī cilvēku pilnās vietās: māju, veikalu un skolu tuvumā un bija kļuvuši arvien agresīvāki.

Kamēr Eiropā bebri izmedīti gandrīz līdz izmiršanai, Baltkrievijā bebru populācija ir vērā ņemama. Pēdējo desmit gadu laikā tā tur trīskāršojusies līdz aptuveni 80 000, liecina savvaļas dzīvnieku ekspertu dati. Tas ir licis bebriem arvien vairāk izplesties cilvēku apdzīvotās vietās.

Baltkrievijas neatliekamās palīdzības dienesti ziņojuši, ka saņēmuši neskaitāmus ziņojumus par agresijām no bebriem. Reaģēts uz dažiem izsaukumiem, kur glābēju brigādes aicinātas palīgā dzīvniekus aizdzīt, nereti apsmidzinot tos ar ūdeni no ugunsdzēsības šļūtenes.

Uzbrukumu skaita pieaugums daļēji skaidrojams ar to, ka pavasaris ir izraisījis agresīvāku uzvedību jaunajos bebros, kuri tiek “nosūtīti” iekarot savu teritoriju. Lielākoties dzīvojot pa naktīm, bebri var dienas laikā dezorientēties un uzbrukt aiz bailēm, tā uzskata vietējais savvaļas dzīvnieku eksperts Viktors Kozlovskis.

Lielā bebru populācija sāk nodarīt būtisku kaitējumu Baltkrievijas mežiem un fermām. Mežsaimniecības ministrija mudina medīt bebrus, kas savulaik tika novērtēti to kažokādu un dziedzeru sekrēta dēļ, ko izmantoja medicīniskiem nolūkiem. Bet tā kā bebri nu ir viegli mērķi savu dambju tuvumā, tad bebru medības radījušas pat nelielu sportisku interesi.









