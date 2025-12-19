VIDEO. “Garšas apritē ar Piparu”: cepeša salātu recepte 0
Jaunais “Garšas apritē ar Piparu” jau gaisā!
Šoreiz Edgars Ikstens (RD mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājas vietnieks) gatavo cepeša salātus!
Salāti ar cepeti.
(Prakstiski rosols), bet ar elļu. Tomāti, gurķi, zirnīši, cepetis, ķiploki un karstā eļļa pa virsu.
Sastāvdaļas: cepetis, tomāti, gurķis, paprika, zirnīši, ķiploki, eļļa bez smaržas, sals, sojas mērce, pēteersīļi.
1. Cepeti sagriež strēmelītēs.
2. Tādās pašās strēmelītēs sagriež papriku, gurķus, tomātus.
3.Pievieno zirnīšus, sasmalcinātus ķiplokus, gaaršvielas, sāli un pārlej ar uzkarsētu eļļu.
4.Pievieno sojas mērci un pētersīļus.
5.Var pievienot graudiņu sinepes.