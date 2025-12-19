VIDEO. “Garšas apritē ar Piparu”: cepeša salātu recepte 0

LA.LV
14:36, 19. decembris 2025
Stāsti Pieredze

Jaunais “Garšas apritē ar Piparu” jau gaisā!

Kokteilis
Smieklīgi, bet patiesi: šīs 3 zodiaka zīmes šogad pelnījušas žagarus zem eglītes 3
Krievi uzbrūk Putinam ar vēl vienu neērtu jautājumu, iznīcinot Kremļa mītus
Kokteilis
VIDEO. Anete Bendika asarās pamet grupu. Kas īsti notika slavenību kopīgajā ceļojumā?
Lasīt citas ziņas

Šoreiz Edgars Ikstens (RD mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājas vietnieks) gatavo cepeša salātus!

Salāti ar cepeti.

(Prakstiski rosols), bet ar elļu. Tomāti, gurķi, zirnīši, cepetis, ķiploki un karstā eļļa pa virsu.

CITI ŠOBRĪD LASA
ISW norāda, ka Krievija pārspīlē savus šā gada panākumus frontē – kas patiesībā slēpjas aiz “lielajiem guvumiem”?
RAKSTA REDAKTORS
Sabiedrībā mutuļo šaubas par šīs ierīces drošumu: ražotāji norāda uz nepareizu interpretāciju, Veselības inspekcija uzsver piesardzību
RAKSTA REDAKTORS
VIDEO. “Es nepatīku tavai mammai, un na*uj ar viņu” – kādas Rīgas skolas gada noslēguma balle izvērtusies ne pārāk “pieklājīga”

Sastāvdaļas: cepetis, tomāti, gurķis, paprika, zirnīši, ķiploki, eļļa bez smaržas, sals, sojas mērce, pēteersīļi.

1. Cepeti sagriež strēmelītēs.

2. Tādās pašās strēmelītēs sagriež papriku, gurķus, tomātus.

3.Pievieno zirnīšus, sasmalcinātus ķiplokus, gaaršvielas, sāli un pārlej ar uzkarsētu eļļu.

4.Pievieno sojas mērci un pētersīļus.

5.Var pievienot graudiņu sinepes.

Tēmas
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.