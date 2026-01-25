VIDEO. Govs Veronika šokē pētniekus – liellopi izrādās gudrāki, nekā domāts 0

Austrijā zinātnieki nākuši klajā ar atklājumu, kas liek pārskatīt priekšstatus par liellopu intelektu. Brūnā Šveices šķirnes govs Veronika no Karintijas reģiona kļuvusi par pirmo dokumentēto gadījumu pasaulē, kad govs mērķtiecīgi izmanto rīku, lai sasniegtu konkrētu mērķi – pakasītu savu ķermeni.

Kā aprakstīts 19. janvārī žurnālā “Current Biology” publicētajā pētījumā, Veronika ar slotas palīdzību spējusi apzināti un atkārtoti pakasīt dažādas ķermeņa daļas. Turklāt viņa izmantojusi dažādas viena un tā paša priekšmeta daļas atšķirīgiem nolūkiem, pielāgojot kustības gan ķermeņa zonai, gan uzdevumam.

Govs īpašnieks, bioloģiskais zemnieks un maiznieks Vitgars Vīgēle, stāsta, ka Veronika jau gadiem ilgi dzīvo kā mājdzīvnieks un izceļas ar neparastu uzvedību. Viņa atpazīst ģimenes locekļu balsis un steidz tiem pretī, kad tiek saukta. Sākotnēji govs rotaļājusies ar koka nūjām, turot tās mutē, līdz pakāpeniski iemācījusies tās izmantot muguras kasīšanai.

“Es biju patiesi pārsteigts par viņas inteliģenci un aizdomājos, cik daudz mēs varam mācīties no dzīvniekiem – mieru, pacietību un līdzsvaru,” atzīst saimnieks.

Uzvedība piesaistīja zinātnieku uzmanību pēc tam, kad tā tika nofilmēta un nonāca Vīnes Veterinārmedicīnas universitātes kognitīvās bioloģijas pētnieces Alises Auerspergas redzeslokā. Viņa uzsver – redzētais nepārprotami liecināja par apzinātu rīku lietošanu, nevis nejaušu darbību.

Pētnieki veica virkni kontrolētu eksperimentu, novietojot birsti dažādās pozīcijās un vērojot, kā Veronika to satver un izmanto. Rezultāti bija nemainīgi – govs konsekventi izvēlējās piemērotāko instrumenta daļu konkrētajai ķermeņa zonai. Augšdaļas kasīšanai tika izmantotas plašas un spēcīgas kustības, savukārt kāju un vēdera apvidū – lēnākas, precīzāk kontrolētas.

Zinātnieki norāda, ka šis ir ne tikai pirmais dokumentētais rīku lietošanas gadījums liellopiem, bet arī pierādījums tam, ka govis spēj uz elastīgu un daudzfunkcionālu rīku izmantošanu – spējām, kas ārpus cilvēkiem novērotas vien salīdzinoši nelielam skaitam dzīvnieku sugu.

Pētnieku ieskatā Veronikas neparastās spējas varētu būt saistītas ar viņas ilgo mūžu, ikdienas kontaktu ar cilvēkiem un iespēju dzīvot bagātīgā, mainīgā vidē. Zinātnieki aicina arī citus lauksaimniekus dalīties ar līdzīgiem novērojumiem, jo pastāv iespēja, ka govju intelekts līdz šim vienkārši bijis nenovērtēts.

