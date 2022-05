VIDEO. Iereibis kungs Āgenskalnā, plivinot rokās Krievijas karogu, nokaitina pretimnācēju Ieteikt







Vakardien soctīklos tika publicēts kāds video un pie tā bija pierakstīts, ka īsajā fragmentā redzamais notikums esot noticis Rīgā, Āgenskalnā, otrdienas pēcpusdienā.

Redzams, ka pa ielu iet kāds kungs, kurš, šķiet, ir alkohola reibumā un rokās plivina Krievijas federācijas karogu. Filmēts viņš tiek no garām braucoša auto. Uz jautājumu, kāpēc viņam rokās Krievijas karogs, kungs krievu valodā atbild: “Za Rossiju!”.

Jau dažas sekundes pēc tam redzams, kā pie kunga straujā solī pienāk kāds vīrietis un cenšas viņam šo karogu izraut no rokām. Pēc neliela incidenta, kurā līdzsvaru zaudē iedzērušas Krievijas patriots un nokrīt zemē, karogu vīrietim izdodas izraut no rokām un viņš ar to dodas prom.

Vēlāk pie šī video soctīklu lietotāji diskutēja, ka nevajadzēja rīkoties “tik asi”, bet izsaukt policiju. Tomēr vairums uzskatīja, ka konkrēti šajā rīcībā neko asu nesaskata – nevienam netika nodarīti miesas bojājumi vai bija kāda cita agresīva izturēšanās.

Kāds soctīklu lietotājs rakstīja – ja ar Ukrainas karogu izietu, piemēram, Maskavas ielās, paliktu bez zobiem, būtu salauztas rokas un kājas, un beigās vēl apcietinātu.

Atgādināsim, ka Latvijā kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā 24.februārī ir aizliegti Krievijas federāciju slavinoši simboli.