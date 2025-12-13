VIDEO. Vinnija Pūka cienīgs stāsts: milzu lācis iemitinājies zem mājas un atsakās izvākties 0
ASV Kalifornijas štata iedzīvotājs Kens Džonsons jau vairāk nekā nedēļu cenšas tikt vaļā no nevēlama “īrnieka” – aptuveni 225kg smaga melnā lāča, kas izvēlējies iekārtoties zem viņa mājas esošajā tehniskajā telpā. Lācis, kuru Džonsons jokojot dēvē par “īpaši nopietnu Vinnija Pūka versiju”, tajā brīvi lien iekšā un ārā, atstājot aiz sevis postījumus.
Sākumā Džonsons vien pamanīja apgāztus atkritumu konteinerus un izkustinātus ķieģeļus. Lai noskaidrotu vainīgo, viņš uzstādīja ar kustību sensoriem aprīkotas kameras – un tās atklāja, ka nekārtības radījis nevis jenots vai kaimiņu suns, bet gan iespaidīgs melnais lācis, kas neticami veikli ierāpjas šaurajā telpā zem grīdas. Lācis tika nofilmēts arī, klīstot pa piebraucamo ceļu, rokot ķieģeļus un skraidot starp atkritumu tvertnēm.
Džonsons stāsta, ka pirmo reizi pamanījis postījumus jau jūnijā, taču tikai pagājušajā novembra izskaņā kļuva skaidrs, kas tieši tur mitinās. Situācija kļuva jo nepatīkamāka, kad, mainot kameru baterijas, viņš sastapa lāci, kas uz viņu rūca un šņāca.
Palīdzību vīrietis meklēja Kalifornijas Zivju un savvaļas dienestā, taču sākotnēji saņēma vien birokrātisku norādi aizpildīt ziņojumu internetā. Tikmēr lācis turpināja dzīvot zem viņa mājas, reizēm izrāpjoties ārā tikai uz īsu brīdi.
Kad “Vinnijs Pūks” atteicās izkāpt pat par ievārījuma maizītēm un saldumiem, glābšanas darbos beidzot iesaistījās savvaļas speciālisti. Dienesta pārstāvis Korts Klopings skaidro, ka tagad izmantots īpašs karameļu un ķiršu smaržas aerosols – spēcīga savvaļas dzīvnieku vilinātāja formula. Tā paredzēta, lai lāci pierunātu iznākt, neizraisot stresu.
Uzstādītas arī jaunas novērošanas kameras, lai precīzi noķertu brīdi, kad lācis izkustēsies. Tiklīdz tas notiks, ieeja šaurajā telpā tiks aizklāta ar dēļiem, lai novērstu atkārtotu “ievākšanos”.
Taču pagaidām lācis joprojām tur sēž, reizēm rūcot – iespējams, satraukts par apkārt notiekošo. Klopings lūdzis medijus neizmantot helikopterus, jo troksnis tikai pagarina problēmu. “Lācis nevēlas būt cilvēku tuvumā – tam vajadzīgs miers, lai izlemtu doties prom,” viņš uzsver.
Tikmēr Džonsons joko – ja situācija neuzlabosies, viņam būs 225kg smags istabas biedrs visai ziemai: “Viņš vienkārši grib dzīvot šeit.”
Iedzīvotājiem ieteikts tuvumā neradīties, līdz lācis pats pametīs šo neierasto slēptuvi.