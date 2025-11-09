VIDEO. Lietuvā nofilmēts, kā lācis izdzenā mežacūku baru 0
Lietuvā kādam iedzīvotājam izdevies nofilmēt lāci, kas izdzenā mežacūkas.
Video uzņemts Salakas miestā, Zarasu rajonā, un tas ātri izplatījies sociālajos tīklos.
Kadrā redzams, kā mežacūku bars metas bēgt, kad no meža iznāk lācis un tās padzen. Šādas tikšanās Lietuvā vairs nav retums — pēdējā laikā lāči tiek novēroti aizvien biežāk, ne tikai attālos mežos, bet arī pie dzīvojamām vietām, ziņo LNK.
Tāpat arī vides aizsardzības speciālisti aicina iedzīvotājus būt uzmanīgiem un saglabāt distanci, ja tiek pamanīts lācis.