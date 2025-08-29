VIDEO. Jauns pasaules rekords: horvāts zem ūdens aiztur elpu gandrīz pusstundu 0
Horvātu brīvpeldētājam Vitomiram Maričičam teorētiski vajadzēja būt bezsamaņā vai pat mirušam. Tomēr 14. jūnijā viņš ienira baseinā, aizturēja elpu 29 minūtes un 3 sekundes, un iznira ne tikai dzīvs, bet arī ar jaunu Ginesa pasaules rekordu kabatā.
Tas ir gandrīz par piecām minūtēm vairāk nekā iepriekšējais rekords un aptuveni divreiz ilgāk, nekā vidēji spēj izturēt pudeļdeguna delfīni. Citiem vārdiem – Maričičs pārspēja delfīnus viņu pašu elementā, ziņo “Vice”.
Pirms rekorda mēģinājuma sportists desmit minūtes elpoja tīru skābekli, kas nodrošināja asinīm papildu “iekšējo rezervi”. Tas būtiski palielina skābekļa daudzumu plazmā, kas kļūst par rezerves degvielu orgāniem brīdī, kad plaušas vairs nesaņem jaunu skābekli.
Pēc Maričiča stāstītā “Instagram” video, viņš nira ar aptuveni piecas reizes lielāku skābekļa daudzumu organismā nekā tas ir parastam cilvēkam. Taču pat bez šīs sagatavošanās viņš spēj aizturēt elpu vairāk nekā desmit minūtes – kas jau pats par sevi ir pārcilvēcisks sasniegums, salīdzinot ar lielāko daļu cilvēku, kuriem sākas panika uzreiz pēc dažām sekundēm zem ūdens.
Lai arī šis rekords izklausās kā ekstrēms sporta triks – un tieši tāds tas arī bija – Maričičs to izmantoja arī cēlam mērķim: lai pievērstu uzmanību okeānu aizsardzībai. Ja kādam ir tiesības runāt par jūras problēmām, tad noteikti viņam, kurš zem ūdens pavadījis tik daudz laika, ka, šķiet, varētu būt aprunājies ar ne vienu vien jūras radību.
Maričičam jau pieder vairāki brīvpeldēšanas rekordi, taču šis – ar skābekļa palīdzību – nav “tīrākais” no tiem. Neapšaubāmi iespaidīgāks joprojām paliek serbu sportista Branko Petroviča rekords: 2014. gadā viņš bez jebkādas skābekļa palīdzības aizturēja elpu 11 minūtes un 35 sekundes.
