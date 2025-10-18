FOTO: LA.LV kolāža

FOTO, VIDEO. Bangladešas lidostā izcēlies milzīgs ugunsgrēks 0

LETA, LA
16:25, 18. oktobris 2025
Ziņas Ārzemēs

Bangladešas galvaspilsētas Dakas lidostā sestdien pārtraukta lidmašīnu pacelšanās un nolaišanās, jo lidostas kravu zonā izcēlies liels ugunsgrēks, paziņojis Bangladešas Ugunsdzēsības un civilās aizsardzības dienests.

Notikuma vietā ieradušās aptuveni 40 ugunsdzēsēju automašīnas. Liesmu dzēšanā iesaistījušies arī bruņotie spēki. Ugunsgrēka cēlonis vēl nav zināms.

Notikuma vietā uzņemtajos kadros virs lidostas redzams milzīgs melnu dūmu mākonis. Ielidojošie reisi novirzīti uz tuvējām lidostām.

Ar milzīgā ugunsgrēka video un foto platformā “X” dalās vairāki ārzemju mediji.

