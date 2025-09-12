Uz ceļa mums, šoferiem, visiem ir jāsadzīvo draudzīgi, bet realitātē tas nav tik vienkārši. Kāds steidzas, cits baidām, vēl kādam pirmā diena pēc eksāmena, citam nāk miegs un acis krīt ciet un tad notiek ļaunākais. Par nejēdzībām uz ceļam jau ilgi rakstām rubrikā “Pārgalvīgi šoferi”. Šoreiz ar savu stāstu dalījies lasītājs Gatis.
Viņš atsūtīja video, kur redzams, ka policija apstādinājusi likumpārkāpēju papildjoslā, kur citiem jānogriežas pa labi. Svarīgi uzsvērti, ka pašā papildjoslas galā, ne sākumā, tādējādi radot bīstamu situāciju.
“Kas ir bīstamāk? Tie daži aiz neuzmanības pārsniegtie ātruma kilometri? Vai policijas bīstamā apturēšana?” Gatis jautā.
“Kuldīgā policisti nav iemācījušies ne satiksmes noteikumus, ne satiksmes drošību! Saskaņā ar noteikumiem “Dienesta pienākumu izpildes organizācija un kontrole sabiedriskās kārtības nodrošināšanas un satiksmes uzraudzības jomā” policijas darbiniekam nav ļauts transportlīdzekļus apturēt vietās, kur tiem aizliegts apstāties un stāvēt, ceļa posmos ar ierobežotu redzamību, pirms pagrieziena, ceļa garenprofila lūzuma vietās, krustojumu robežās un citās vietās, kur tas apdraud satiksmes drošību.
Policijas darbiniekam ir aizliegts apturēt transportlīdzekli no pretējās kustības joslas, ja ceļam ir divas vai vairāk braukšanas joslas vienā virzienā. Izņēmums ir gadījums, ja autovadītājs ar savām darbībām apdraud satiksmes drošību,” atbildi sniedz satiksmes speciālists, autoskolas pasniedzējs, docents Ēriks Griģis.
Policijas darbiniekiem ir tiesības apturēt transportlīdzekli un veikt tā apskati tikai divos gadījumos, kuriem jābūt tiesiski pamatotiem. Saskaņā ar likuma “Par policiju” 12. panta 18. un 20. punktu, ievērojot noteiktus nosacījumus, ir tiesības apturēt transportlīdzekli un veikt tā apskati.
1. Pēc Valsts policijas vai teritoriālās policijas pārvaldes priekšnieka norādījuma plānotu pasākumu izpildes laikā apturēt transportlīdzekļus un izdarīt to apskati, lai aizturētu meklēšanā izsludinātas personas un transportlīdzekļus, vai atklātu transportlīdzekļu vadītājus, kuri izdara likumpārkāpumus ceļu satiksmes un autopārvadājumu jomā.
2. Apturēt transportlīdzekli un izdarīt tā apskati, ja ir pamats domāt, ka transportlīdzekļa vadītājs pārkāpis ceļu satiksmi reglamentējošo normatīvo aktu prasības vai transportlīdzeklis tiek izmantots likumpārkāpuma izdarīšanā.
Transportlīdzekļa vadītājam ir tiesības uzzināt sava vadītā transportlīdzekļa apturēšanas iemeslu, kā arī amatpersonas vārdu, uzvārdu un amatu, kura to apstādinājusi. Jebkurš policijas darbinieka rīkojums, ko viņš izdevis, pildot dienesta pienākumus, atzīstams par visiem saistošu un sākumā ir jāizpilda; vienlaikus nevar liegt pašai personai, pret kuru vērstas policijas darbinieku prasības, kvalificēti izvērtēt izvirzīto prasību tiesiskumu.
Ja personai šķiet, ka policijas darbinieka prasība nav likumīga, viņai ir tiesības rakstīt sūdzību par policijas darbinieka rīcību vai administratīvā pārkāpuma lietā pieņemto lēmumu.
Vai arī Tev ir video ar kādu bīstamu, absurdu, prātam neaptveramu vai smieklīgu situāciju uz ceļa? Sūti man uz [email protected]!