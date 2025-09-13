VIDEO. “Rīta kafija vēl nebija iedarbojusies!” Omīte pie stūres Rīgā lēnā garā gandrīz izraisa avāriju 0
Krista Draveniece

Krista Draveniece
6:04, 13. septembris 2025
Stāsti Pieredze

Satiksme Rīgā ir viena no biedējošākajām lietām šoferim, kurš ikdienā tur nebrauc. Jāreaģē ātri, jāprot pārvietoties pa dažādām joslām, trolejbusi, pagriezieni, stress… acis jātur vaļā visu laiku, bet ne visiem tas izdodas. Šādu video nofilmējis un soctīklos publicējis ar Viktors.

“Sarkanais luksofora signāls aizliedz kustību! No labās puses autovadītājs pie aizliedzošā sarkanā signāla lēni izbrauc krustojumā un nogriežas pa labi. Viņu glābj pie zaļā signāla braucošais filmētājs, kas arī nav steidzīgs, jo pamanījis pārkāpēju, samazina savu braukšanas ātrumu, lai izvairītos no sadursmes un arī lai labi visu nofilmētu!

Kāds sods varētu draudēt pārkāpējam? Par braukšanu, ja luksoforā deg aizliedzošais signāls, vieglā automobiļa vadītājam piemērotu no sešām līdz divdesmit astoņām naudas soda vienībām, tas būtu, no 30 līdz 140 eiro. Par ceļu satiksmes regulēšanas noteikumu pārkāpšanu pēc CSL 52. panta pirmās daļas autovadītājs tiktu pie 4 pārkāpumu uzskaites punktiem,” atbild sniedz satiksmes speciālists, autoskolas pasniedzējs, docents Ēriks Griģis.

Kāpēc autovadītājs brauca pie kustību aizliedzošā sarkanā luksofora signāla tā, it kā aizlieguma nemaz nebūtu? Ko autovadītājs bija izdarījis nepareizi? Pārkāpēja braukšanas stils nebija agresīvs, vadītājs bez steigas iebrauca un lēnām veica manevru krustojumā. Viņam viss šķita it kā parasti, pareizi un droši!

Tikai, pamanot no kreisās puses tuvojošos automobili un reizē arī to, ka tam luksoforā deg braukšanu atļaujošais zaļais signāls, vadītājs attapās – viņā pamodās bailes par to, vai tikai aiz viņa nepalika degot nepamanītais, aizliedzošais sarkanais!

Bailes par nepamanīto pārkāpumu, kas nekad ikdienā viņam tā nenotiek! Kā var nepamanīt degam sarkano signālu!? Lūk, piemērs, ka prātīgi, pat lēni braucot un pieraujoties maliņā labajā joslā pēc manevra, vadītājs bija gatavs pat apstāties, ja kāds varas pārstāvis to liktu. Neviens nelika gan! Viņš tikai kļuva par lēni braucošu “pārkāpējzvaigzi” videosižetā.

Sarkanā luksofora signāla pārkāpējs, iespējams, dzīvo pie krustojuma un, izgriežot no vārtrūmes, signāls nelikās aizliedzošs, ja brauc lēni un dod citiem ceļu! Iespējams, luksoforā pirms tam bija mirgojis dzeltenais signāls un krustojums bija jāizbrauc kā neregulējams!

Iespējams, rīta kafijas malks vēl priecēja ar savu garšu un autovadītāja domas kavējās pie kafijas tases, nevis biedējošā un braukšanu aizliedzošā luksofora signāla, kas viņam vienkārši izšķīda rīta kafijā!

Zinu droši, ka izbraucot no CSDD Bauskas ielā virzienā uz centru, tur iegūtais stress pāriet tikai pēc tuvošanās radaram uz Salu tilta! Ja ir iegūts pozitīvs vai negatīvs satraukums (stress), tad braukšanau iesaku uzsākt ne ātrāk par 5 līdz 10 minūtēm, kuru laikā apskatu automobili, atkarībā no “sajūsmas” pakāpes pēc tikšanās vai sarunās izdzertās kafijas biezuma.

Kādas ir kļūdiņas ielās? Gājēji nav apmācīti satiksmes noteikumos, velosipēdu vadītāji brauc tā, it kā viņus neviens neredzētu, mopēdisti lasās baros un trenēja kļūt par agresīviem autovadītājiem nākotnē, motociklisti brauc kā traktoristi, tikai lai citi no viņiem badītos, ceļa zīmes, apzīmējumi un tiesību akti runā katrs par sevi, tikai ne satiksmei saprotamā valodā, tikpat nesaprotami un smieklīgi sodus spriež tie, kam tā vara ir dota ar mērķi, lai tikai nāktu nauda!

Rakstot nevar ne satiksmi uzlabot, ne sabiedrību mainīt! Tāpēc katrs brauc tā, kā viņš ir radis dzīvot – domājot par sevi, nevis aizmugurē braucošo! Ja bremžu signālgaismas iedegas bremzējot, tad virzienrādītāji paši laikus neieslēdzas ne pirms manevra, ne pat manevra laikā.

“Iedomājos, ka tam sarkanā signāla pārkāpējam vajadzētu pajautāt, kāpēc viņš izbrauca pie sarkanā. Minēšana dod iespēju gudri izteikties, kā parasti lasām komentāros, bet patiesību var uzzināt tikai no paša iesaistītā,” nosaka Griģis.

