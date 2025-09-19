“Nu, ko var vilkties, jādzen!” – šādi pie sevis ikviens no mums reiz esam noteikuši, bet apdzīšanas manevrs ir viens no biežākajiem veidiem, kā uz ceļa radīt bīstamu situāciju. Tādu nofilmējis arī Dairis.
“Kā datorspēlēs, tikai dzīvība katram viena!” redzēto komentē satiksmes speciālists, autoskolas pasniedzējs, docents Ēriks Griģis.
Bīstamība redzamajā situācijā radās jau pirms tās! Pirms apdzīšanas sākuma transportlīdzekļa vadītājam bija jāpārliecinās par to, vai pa to pašu joslu priekšā braucošā transportlīdzekļa vadītājs nerāda kreisā pagrieziena signālu. Apdzenošā automobiļa vadītājs to neizdarīja, jo aizmirsa autoskolā mācīto par apdzīšanas manevra bīstamību un pārliecināšanos pirms tā!
Satiksmes negadījumu varēja radīt apdzinēja nepārliecināšanās par drošību pirms apdzīšanas manevra, jo pirms manevra uzsākšanas apdzinēja redzamību un spēju pamanīt tālāk priekšā braucošā ieslēgto kreiso virzienrādītāju ierobežoja priekšā braucošais automobilis.
Arī kreisā manevra veicējam, pirms manevra vajadzēja pārliecināties par ceļu satiksmes drošību un par to, vai netiks traucēti citi ceļu satiksmes dalībnieki.
Tālāk aizmugurē braucošo viņš nespēja pamanīt, jo redzamību ierobežoja aizmugurē tuvāk braucošais. Abiem braucējiem laimējās! Negadījums nenotika, bīstamā situācija gan abiem vadītājiem paliks atmiņā!
Pareizā rīcība apdzinējam būtu bijusi nesteigties apdzīt priekšā braucošo sarkanās krāsas automobili, bet atkārtoti pārliecināties par drošu apdzīšanas manevru pirms tā. Īpaši, par to, vai pēc apdzīšanas viņš varēs atgriezties iepriekšējā brauktuves pusē, netraucējot apdzenamo transportlīdzekli. Tad arī būtu pamanījis aiz viņa tālāk uz priekšu braucošo, kas jau bija ieslēdzis kreisā virzienrādītāja signālu! Un, ja pa to pašu joslu priekšā braucošā transportlīdzekļa vadītājs rāda kreisā pagrieziena signālu, tad no apdzīšanas manevra vajadzēja atteikties!
Visi tikai gaida vienu – kad uz burvja mājiena parādīsies četrjoslu ceļi. CSDD ir jāatsakās no šokējošu videosižetu rādīšanas un naudas šķērdēšanas tajos, bet reklāmas līdzekļi jāiegulda vienotu mācību materiālu, šobrīd par apdzīšanas manevru, sagatavošanā visā valstī, kas jānodod autoskolu rīcībā kursantu apmācībām! Kaut vai redzamais videosižets pasaka un māca daudz vairāk, nekā CSDD drošības kampaņa “Atpakaļceļa nebūs! Neredzi? Neapdzen!” CSDD kampaņām sabiedrībā nav uzticības, jo redz tajā tikai naudas šķērdēšanu bada laikos, kad bagātie naudu izpļeckā, bet izmantot to satiksmes drošības interesēs neprot!” Griģis komentē.
