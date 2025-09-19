VIDEO. “Kā datorspēlēs, tikai dzīvība katram viena!” Dairis nofilmē situāciju, kas trim šoferiem paliks atmiņā uz mūžu 9
Krista Draveniece

Krista Draveniece
10:58, 19. septembris 2025
“Nu, ko var vilkties, jādzen!” – šādi pie sevis ikviens no mums reiz esam noteikuši, bet apdzīšanas manevrs ir viens no biežākajiem veidiem, kā uz ceļa radīt bīstamu situāciju. Tādu nofilmējis arī Dairis.

“Kā datorspēlēs, tikai dzīvība katram viena!” redzēto komentē satiksmes speciālists, autoskolas pasniedzējs, docents Ēriks Griģis.

Apdzenošā kļūda, apdzenot divus vai vairākus automobiļus vienā reizē, ir tā, ka no apdzenamajiem automobiļiem tālāk priekšā braucošais, kura ieslēgto kreiso virzienrādītāju apdzenošais transportlīdzekļa vadītājs aiz tuvākā priekšā braucošā neredz, krustojumā var nogriezties pa kreisi!

Bīstamība redzamajā situācijā radās jau pirms tās! Pirms apdzīšanas sākuma transportlīdzekļa vadītājam bija jāpārliecinās par to, vai pa to pašu joslu priekšā braucošā transportlīdzekļa vadītājs nerāda kreisā pagrieziena signālu. Apdzenošā automobiļa vadītājs to neizdarīja, jo aizmirsa autoskolā mācīto par apdzīšanas manevra bīstamību un pārliecināšanos pirms tā!

Satiksmes negadījumu varēja radīt apdzinēja nepārliecināšanās par drošību pirms apdzīšanas manevra, jo pirms manevra uzsākšanas apdzinēja redzamību un spēju pamanīt tālāk priekšā braucošā ieslēgto kreiso virzienrādītāju ierobežoja priekšā braucošais automobilis.

Arī kreisā manevra veicējam, pirms manevra vajadzēja pārliecināties par ceļu satiksmes drošību un par to, vai netiks traucēti citi ceļu satiksmes dalībnieki.

Tālāk aizmugurē braucošo viņš nespēja pamanīt, jo redzamību ierobežoja aizmugurē tuvāk braucošais. Abiem braucējiem laimējās! Negadījums nenotika, bīstamā situācija gan abiem vadītājiem paliks atmiņā!

Ko nozīmē “laimējās” un “nenotika”!? Apdzinējs, pamanījis priekšā braucošā ieslēgtu kreiso virzienrādītāju, “spieda” cik jaudāja, jo nebija viņam kur sprukt! Ticams, ka tas nostrādāja un atkārtot to nevienam neiesaku!

Pareizā rīcība apdzinējam būtu bijusi nesteigties apdzīt priekšā braucošo sarkanās krāsas automobili, bet atkārtoti pārliecināties par drošu apdzīšanas manevru pirms tā. Īpaši, par to, vai pēc apdzīšanas viņš varēs atgriezties iepriekšējā brauktuves pusē, netraucējot apdzenamo transportlīdzekli. Tad arī būtu pamanījis aiz viņa tālāk uz priekšu braucošo, kas jau bija ieslēdzis kreisā virzienrādītāja signālu! Un, ja pa to pašu joslu priekšā braucošā transportlīdzekļa vadītājs rāda kreisā pagrieziena signālu, tad no apdzīšanas manevra vajadzēja atteikties!

“Nebrīnos, ka ir tik daudz smagu negadījumu seku, kas saistītas ar apdzīšanas manevu, jo CSDD nav neviena, kas spētu komentēt un sagatavot mācību materiālu autoskolām par nepieciešamām darbībām transportlīdzekļu vadītājiem, lai šādas bīstamības nebūtu!

Visi tikai gaida vienu – kad uz burvja mājiena parādīsies četrjoslu ceļi. CSDD ir jāatsakās no šokējošu videosižetu rādīšanas un naudas šķērdēšanas tajos, bet reklāmas līdzekļi jāiegulda vienotu mācību materiālu, šobrīd par apdzīšanas manevru, sagatavošanā visā valstī, kas jānodod autoskolu rīcībā kursantu apmācībām! Kaut vai redzamais videosižets pasaka un māca daudz vairāk, nekā CSDD drošības kampaņa “Atpakaļceļa nebūs! Neredzi? Neapdzen!” CSDD kampaņām sabiedrībā nav uzticības, jo redz tajā tikai naudas šķērdēšanu bada laikos, kad bagātie naudu izpļeckā, bet izmantot to satiksmes drošības interesēs neprot!” Griģis komentē.

Vai arī Tev ir video ar kādu bīstamu, absurdu, prātam neaptveramu vai smieklīgu situāciju uz ceļa? Sūti man uz [email protected]!

