22:22, 17. februāris 2026
Drošības kamera fiksējusi karstu brīdi, kad uguns pārņem šķūnīti, kurā dzīvoja bruņurupuču meitene vārdā Leo. Dzīvnieka saimniece Hjeri Toma tobrīd atradās “Super Bowl” ballītē, bet Leo miteklī bija apgāzusies sildlampa, kas aizdedzināja pakaišus.

Video redzams, kā liesmas strauji izplatās šķūnī, kamēr sulkatas šķirnes bruņurupucis vēl saldi snauž. Pēc brīža Leo pamostas un, cik ātri vien spēj, dodas prom no bīstamās vietas. Kadri ātri kļuva populāri sociālajos tīklos.

Notikums risinājās Fullertonā, Kalifornijā. Par laimi, uguni pamanīja kaimiņš, kurš operatīvi to nodzēsa, pirms tā nodarīja vēl lielākus postījumus.

Daloties ar video vietnē “TikTok”, saimniece jokojot rakstīja: “Ieslēgts sporta režīms.” Zināms, ka bruņurupuči pārvietojas lēni, tādēļ Leo centieni “paātrināties” daudziem šķita aizkustinoši.

“Pilnīgi nopietni – esmu neizsakāmi pateicīga vērīgajiem kaimiņiem, kuri palīdzēja nodzēst uguni,” piebilda Toma. “Leo ir drošībā. Sildlampa nokrita un aizdedzināja pakaišus.”

Saimniece atklāj, ka ar notikušo dalās kā brīdinājumu citiem bruņurupuču īpašniekiem. “Nostipriniet sildlampas. Šis varēja beigties pavisam citādi.”

Pēc piedzīvotā Leo “atpūšas pēc lielā piedzīvojuma”, mielojas ar gurķiem, kamēr ģimene jau sākusi būvēt viņai jaunu mājvietu.

