Neparastos apstākļos naktī nodeg divas vienas ģimenes automašīnas. Ir aizdomas, kurš vainīgs 0
Kādai ģimenei Liepājā, Krūmu ielā, aizdomīgos apstākļos nodegušas divas automašīnas. Sieviete pēc darba atgriezusies mājās, novietojusi auto uz ielas, devusies uz dzīvokli. Vēlāk arī viņas vīrs pārbraucis, novietojot auto ielas otrā pusē, vēsta TV3 raidījums “Bez Tabu”.
Jocīgākais bijis tas, ka pusnaktī zvanījusi policija, ka auto iekļuvis satiksmes negadījumā. – No sākuma saimnieki domājuši, ka zvana kādi krāpnieki, līdz paskatījušies laukā pa logu – tur nav bijis ne tikai satiksmes negadījums, bet abi auto bija nodeguši. Kā vēsta raidījums, auto saimniecei ir aizdomas, kurš varētu būt vainīgais. Par to plašāk skatieties pievienotajā video.