FOTO, VIDEO. Lampiņu traktori, Grinčs un Ziemassvētku vecītis: Varakļānos tradīcijas netiek lauztas 0

LA.LV
18:21, 14. decembris 2025
Stāsti Pieredze

Ik gadu ap šo laiku Varakļānos notiek lampiņu brauciens. Šis gads nav bijis izņēmums – aktīvākie vietējie iedzīvotāji ķērušies pie darba un tieši pirms Trešās adventes ar lampiņām rotājuši savus traktorus, atraduši gan Ziemassvētku vecīša, gan Grinča tērpus, ļāvuši vaļu iztēlēi un devušies svētku braucienā.

Piecas lietas, kuras kaķi dara katru dienu, taču uzskatīs jūs par lielākajiem ienaidniekiem, ja tajās iejauksieties
Vairāki kilogrami! Tepat, kaimiņos, vēstures entuziasti mežā atrod 86 gadus slēptus dārgumus 16
RAKSTA REDAKTORS
VIDEO. “Ārsts sēž kabinetā, bet pie viņa aiziet nevar – kas tas par absurdu Latvijā?” Jānis parāda neloģisko sistēmu valstī 93
Lasīt citas ziņas

Cik krāšņs tas bijis šogad? Skati video!

@ilz552 #CapCut #varakļāni #gaisma #draugi ♬ Ziemassvētki – bet bet

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
FOTO. Latvijas pilsētas “samērās” ar eglēm! Noskaidrojam TOP10 šī gada skaistākās egles dažādās pilsētās
RAKSTA REDAKTORS
FOTO, VIDEO. Lampiņas, caurules un agroplēve: kā pašam uztaisīt lielus dārza Ziemassvētku dekorus
“Pilnīgākā cūcība un bezkaunība!” Ķengaragā uzradies “Grinčs”, kas iedzīvotājiem bojā svētku sajūtu
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.