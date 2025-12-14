FOTO, VIDEO. Lampiņu traktori, Grinčs un Ziemassvētku vecītis: Varakļānos tradīcijas netiek lauztas 0
Ik gadu ap šo laiku Varakļānos notiek lampiņu brauciens. Šis gads nav bijis izņēmums – aktīvākie vietējie iedzīvotāji ķērušies pie darba un tieši pirms Trešās adventes ar lampiņām rotājuši savus traktorus, atraduši gan Ziemassvētku vecīša, gan Grinča tērpus, ļāvuši vaļu iztēlēi un devušies svētku braucienā.
Cik krāšņs tas bijis šogad? Skati video!
