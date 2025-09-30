VIDEO. Maģisks skats: fotogrāfs iemūžina, kā lietus lāses izskatās no zemūdens pasaules skatpunkta 0
Fotogrāfs Elstons Vebsters sociālajos tīklos dalījies ar unikālu video, kas parāda pasauli pavisam citā gaismā. Viņš demonstrē, kā lietus izskatās brīdī, kad kamera atrodas zem ūdens.
Pie video autors ierakstījis: “Nekas nav labāks par peldēšanos lietū.”
Un tik tiešām – skats ir brīnišķīgs! Lietus lāšu pieskārieni pārvērš ūdens virsmu dzīvos, mirgojošos rakstos.
Video skatītājus tas ir dziļi apbūris, un komentāros netrūkst sajūsmas par redzēto:
“Perspektīva, par kuru nezināju, ka man tā ir jāredz.”
“Atgādina manu bērnību, kad peldēju zem ūdens lietus laikā un skatījos augšup uz šo skaisto skatu.”
“Kā jūs domājat, vai zivīm patīk, kad līst, tāpat kā tas patīk cilvēkiem? Piemēram, viņas vienkārši paskatās augšup, uz brīdi pārstāj peldēt un vienkārši izbauda skatu?”
“Apbrīnojami skaisti, paldies! Nedomāju, ka daudzi fotogrāfi ir iedomājušies fotografēt lietu šādā veidā, neticami skaisti.”
“Ak, cik skaistā pasaulē mēs dzīvojam. Liels paldies!”