VIDEO. Maģisks skats: fotogrāfs iemūžina, kā lietus lāses izskatās no zemūdens pasaules skatpunkta 0

LA.LV
20:01, 30. septembris 2025
Uncategorized

Fotogrāfs Elstons Vebsters sociālajos tīklos dalījies ar unikālu video, kas parāda pasauli pavisam citā gaismā. Viņš demonstrē, kā lietus izskatās brīdī, kad kamera atrodas zem ūdens.

Reklāma
Reklāma
10 dīvainas lietas, ko suņi dara, kad ir greizsirdīgi
Kokteilis
“Cūka ir noslīkusi!” Andris Freidenfelds komentē leģendārās dziesmas skandālu
Dārzs
“Izskatās, ka spāņi zaudēs, jo dāmas un kungs ir uzdevuma augstumos!” Iespējams, atrasts efektīvs šo gliemju iznīcināšanas veids 1
Lasīt citas ziņas

Pie video autors ierakstījis: “Nekas nav labāks par peldēšanos lietū.”

Un tik tiešām – skats ir brīnišķīgs! Lietus lāšu pieskārieni pārvērš ūdens virsmu dzīvos, mirgojošos rakstos.

CITI ŠOBRĪD LASA
“Tas apdraud pilnīgi visus!” Zelenskis brīdina par kritisku situāciju Zaporižjas AES
FOTO. Atrodi bildēs sevi! Gandrīz 5000 cilvēku īpašu pārsteigumu pilnā pārgājienā Ērgļos
VIDEO. “Nu, ko smejies! Trīs pensijas tagad paņems!” Poligona sēņotāji gadu no gada neņem vērā likumus

Video skatītājus tas ir dziļi apbūris, un komentāros netrūkst sajūsmas par redzēto:

“Perspektīva, par kuru nezināju, ka man tā ir jāredz.”

“Atgādina manu bērnību, kad peldēju zem ūdens lietus laikā un skatījos augšup uz šo skaisto skatu.”

“Kā jūs domājat, vai zivīm patīk, kad līst, tāpat kā tas patīk cilvēkiem? Piemēram, viņas vienkārši paskatās augšup, uz brīdi pārstāj peldēt un vienkārši izbauda skatu?”

“Apbrīnojami skaisti, paldies! Nedomāju, ka daudzi fotogrāfi ir iedomājušies fotografēt lietu šādā veidā, neticami skaisti.”

“Ak, cik skaistā pasaulē mēs dzīvojam. Liels paldies!”

Tēmas
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.