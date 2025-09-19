VIDEO. Mārtiņš Spuris TV kameru priekšā ar repliku par Daugaviņu liek kolēģiem kārtīgi izsmieties 0
Jau kādu laiku TV3 raidījums “900 sekundes” nav iedomājams bez jautrā Mārtiņa Spura, kurš, tā vien šķiet, iedveš kolektīvā vēl vairāk dzīvesprieka un prot pasmieties par šķietami vienkāršām lietām. Viņš sociālajos tīklos dalījies ar kādu epizodi, kas izraisījusi smieklu lēkmi kolēģu vidū.
Sporta ziņu moderators Toms Prāmnieks stāsta: “Protams, arī Kaspara Daugaviņa bullīti parādīšu.”
Pēkšņi viņš vēršas pie laika ziņu moderatora Mārtiņa Spura: “Jā, Mārtiņ, kas tevi uzjautrina šajā rītā?”
Uz ko Mārtiņš atbild: “Nē, es domāju par Kaspara Daugaviņa bullīti, vai viņš ir pievērsies lopkopībai, piemēram.”