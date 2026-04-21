VIDEO. Mazie ērgļi atgriezušies no Āfrikas – tiešraidē var vērot viņu ikdienu 0
Aprīļa otrajā pusē no ziemošanas vietām Āfrikā Eiropā atgriežas mazais ērglis, un arī Latvijā sākusies rosīga ligzdošanas sezona. Latvijas valsts mežu (LVM) tiešsaistes kamerās Lisiņas un Aizkujas teritorijās jau vērojama aktīva putnu darbība – ērgļi būvē un pilnveido ligzdas, kā arī uzsāk pārošanos.
20. aprīļa rītā mazais ērglis ieradās Aizkujas ligzdā, bet Lisiņas teritorijā kustība sākās jau 14. aprīlī, kad tur atgriezās mātīte, bet 19. aprīlī tai pievienojās arī tēviņš.
Pēc atlidošanas ērgļi aktīvi ķērušies pie ligzdas sakārtošanas – uz to tiek nests svaigs materiāls, piemēram, egļu un lapu koku zari. Šis ir arī pārošanās laiks, un tēviņš mātīti cienā ar barību – vardēm un strupastēm. Šos mirkļus iespējams vērot tiešsaistes kamerās.
Lisiņas teritorijā kameras izvietotas pie trim ligzdām, kas atrodas 300–500 metru attālumā cita no citas. Sākotnēji ērgļi apmeklē visas ligzdas, taču vēlāk mātīte izvēlas vienu – to, kurā zari tiek nesti visvairāk.
Šogad paredzams, ka ligzdošana Lisiņā notiks ozolā esošajā ligzdā, kuru 2015. gadā izbūvējuši melnie stārķi. Pērn šo ligzdu bija ieņēmuši peļu klijāni, bet šis būs pirmais gads, kad to izvēlējušies mazie ērgļi. Tikmēr cita ligzda eglē, kur pērn izauga jaunais ērglis Straume, visticamāk, šogad paliks kā rezerves variants. Ligzdu maiņa šai sugai ir ierasta parādība.
Arī Aizkujas ligzdā valda rosība – tur saimnieko tēviņš Kotka no Somijas un mātīte Spilve, kuri aktīvi būvē ligzdu un pieskandina apkārtni ar saviem saucieniem.
Netālu esošā purva kamera ļauj vērot neskartu augstā purva ainavu un klausīties dažādu putnu balsīs – tur dzirdamas kuitalas, dzērves, dzeltenie tārtiņi un citi purva iemītnieki.
Savukārt trešajā LVM tiešsaistes ligzdā, kur uzturas klinšu ērglis, šogad ligzdošana nenotiks, taču putni teritoriju joprojām regulāri apmeklē.