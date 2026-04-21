Diendusa pēc 60 gadu vecuma var kaitēt jūsu veselībai – lūk, ko tā nodara 0
Ar gadiem miegs vairs nav tāds kā jaunībā – tas kļūst seklāks, biežāk pārtraukts, un daudzi cilvēki no rīta nejūtas pilnībā atpūtušies. Tieši tāpēc nereti rodas ieradums dienas laikā atgūt nokavēto ar diendusu. Tomēr speciālisti brīdina, ka, lai gan īss dienas miegs var nākt par labu, pārāk ilga snauda var nodarīt arī kaitējumu, vēsta ārzemju mediji.
Ārsti skaidro, ka neliela atpūta dienas laikā patiešām var palīdzēt – īpaši, ja nakts miegs bijis traucēts. Aptuveni 15 līdz 30 minūšu diendusa var uzlabot pašsajūtu, koncentrēšanās spējas un dot enerģiju atlikušajai dienai. Taču problēma rodas brīdī, kad šis miegs kļūst pārāk ilgs vai regulārs.
Speciālisti uzsver, ka ilgstoša gulēšana dienas laikā var izjaukt organisma dabisko ritmu. Jo vairāk cilvēks guļ dienā, jo grūtāk kļūst iemigt vakarā, un nakts miegs kļūst saraustīts un nekvalitatīvs. Rezultātā veidojas apburtais loks – slikts miegs naktī un pārmērīga miegainība dienā.
Īpaši svarīgi tas ir cilvēkiem pēc 60 gadu vecuma. Mediķi norāda, ka šajā vecumā pārāk ilga diendusa var ietekmēt arī kognitīvās spējas, pasliktināt atmiņu, samazināt koncentrēšanos un kopumā radīt lielāku noguruma sajūtu.
Cik ilgi drīkst gulēt dienā?
Lielākā daļa speciālistu iesaka pieturēties pie īsas diendusas – ap 20 līdz 30 minūtēm. Šāds ilgums ir pietiekams, lai atjaunotu spēkus, bet nepārtrauktu nakts miega ciklu. Svarīgs ir arī laiks – vislabāk atpūsties agrā pēcpusdienā, aptuveni no pulksten 13.00 līdz 16.00.
Ja diendusa ieilgst līdz stundai vai pat ilgāk, ievērojami pieaug risks, ka vakarā būs grūtības aizmigt.
Kad būtu jāuztraucas?
Ja dienas miegs kļūst par nepieciešamību un bez tā ir grūti iztikt, tas var būt signāls, ka organismam trūkst kvalitatīva nakts miega. Tāpat satraucoši ir gadījumi, kad cilvēks regulāri guļ dienā vairākas stundas.
Ārsti uzsver, ka šādās situācijās svarīgi meklēt cēloni, nevis tikai mēģināt kompensēt nogurumu. Bieži vien pastāvīga miegainība dienā nav problēma pati par sevi, bet gan simptoms citām veselības vai miega kvalitātes problēmām.