Minhauzena plāns izkūpējis: Krievijas ekonomikas dzinējspēks vairs nevelk kara mašīnu 0

20:14, 21. aprīlis 2026
Krievijas ekonomikas veselība turpina strauji pasliktināties, un jaunākie dati par tērauda nozari kalpo kā nopietns brīdinājums. Aģentūra Bloomberg, atsaucoties uz uzņēmuma Severstal datiem, ziņo, ka 2026. gada pirmajā ceturksnī tērauda patēriņš Krievijā ir sarucis vēl par 15% salīdzinājumā ar attiecīgo periodu pērn.

Šāds kritums pamata tērauda rūpniecībā tiek uzskatīts par tiešu ekonomiskās aktivitātes apsīkuma indikatoru. Krievijas ekonomika, kas jau tā klibo kara un starptautisko sankciju dēļ, bet tagad sāk izjust arvien dziļāku lejupslīdi būvniecībā, ražošanā un infrastruktūras projektos.

Severstal izpilddirektors Aleksandrs Ševeļevs atzinis, ka situācija nozarē ir kritiska un pieprasījuma samazināšanās šogad notiek straujāk nekā 2025. gadā. Galvenie spiediena punkti ir vājā uzņēmējdarbības aktivitāte un Krievijas banku īstenotā stingrā monetārā politika, kas praktiski paralizē vietējo metālu tirgu.

Analītiķi uzsver, ka tērauda patēriņa kritums tradicionāli atspoguļo investīciju apturēšanu un uzņēmumu piesardzību, gatavojoties vēl lielākai krīzei.

Nogurums no ekonomiskās izolācijas atspoguļojas arī pašas Severstal – viena no Krievijas rūpniecības flagmaņiem – finanšu pārskatos: ieņēmumi samazinājušies par 19%; EBITDA piedzīvojusi strauju kritumu par 54%; EBITDA marža noslīdējusi līdz 12%, kas ir viens no zemākajiem rādītājiem uzņēmuma pastāvēšanas vēsturē.

Severstal ir milzis, kurā strādā vairāk nekā 31 000 cilvēku, un tā finanšu rādītāju pasliktināšanās tieši korelē ar visas valsts rūpnieciskā pamata sairšanu.

