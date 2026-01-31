VIDEO. Iepazīsties – Mjauricio! Kaķis, kurš iekaroja sirdis un štata vietu būvniecības uzņēmumā 0
Dažkārt labākās “darbinieku atlases” nenotiek ne darba sludinājumu portālos, ne sociālajos tīklos, bet pavisam negaidītās vietās – uz ielas. Tieši tā noticis Nuevoleonā, Meksikā, kur kāds klaiņojošs rudas krāsas kaķis kļuvis par pilntiesīgu darbinieku inženierijas uzņēmumā “Geotest”.
Viss sācies pavisam vienkārši – kaķis regulāri parādījies uzņēmuma būvlaukumā. Darbinieki sākuši viņu barot, mīļot un pamanījuši, ka runcis neatlaidīgi atgriežas atkal un atkal. Drīz vien kļuvis skaidrs – tas vairs nav nejaušs viesis, bet gan jauns komandas loceklis.
Uzņēmums nolēmis situāciju nevis ignorēt, bet gan noformēt “oficiāli”. Kaķis tika adoptēts, ieguva vārdu Mjauricio – vārdu spēle starp “mjau” un Mauricio – un pat savu uzņēmuma identifikācijas karti. Uz tās redzams runcis, “pozējot” uzvalkā un kaklasaitē.
Vēl interesantāk – uz identifikācijas kartes norādīts arī amata nosaukums: emocionālā atbalsta vadītājs. Un pienākumi šajā amatā esot vairāk nekā skaidri: mazināt kolēģu stresu ar murrāšanu, “uzraudzīt” tehniku (bieži vien uz tās guļot) un uzlabot darba atmosfēru ar savu klātbūtni.
Uzņēmuma darbinieki atzīst – kopš Mjauricio ir komandā, noskaņojums darbā ir kļuvis ievērojami labāks. Šis stāsts sociālajos tīklos izpelnījies lielu atsaucību un kalpo kā atgādinājums, cik nozīmīga var būt dzīvnieku klātbūtne darba vidē.