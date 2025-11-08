VIDEO. No Kuldīgas līdz zvaigznēm: “Rudy’s Kombucha” uzlido kosmosā 0
Nav nekādu mākslīgo triku – tikai īsta bundža, īsts kosmoss un drosmīga ideja. Latvijas zīmola “Rudy’s Kombucha” dzēriena bundža pacēlusies gandrīz 30 kilometru augstumā, sasniedzot Zemes stratosfēru.
Kā uzņēmums stāsta savos sociālajos tīklos, tas paveikts kopā ar Ventspils Augstskolas studentiem, kuri palīdzējuši izstrādāt un palaist zondi ar “Rudy’s” bundžu tās kosmiskajā ceļojumā.
“No Kuldīgas līdz zvaigznēm – kad enerģija un radošums satiekas, sākas īsta maģija,” raksta uzņēmums.