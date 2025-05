Ekrānšāviņš no X; Foto: pexels.com

Zemo cenu aviokompānijas oficiāli ieviesīs “tikai stāvošās vietas” 2026. gadā pēc drošības novērtējumu izturēšanas. Šis ir izmaksu taupīšanas solis, un vairāki zemo cenu pārvadātāji nākamgad ieviesīs “stāvošās vietas” iespēju.

Tramps ir pārliecināts, ka karā uzvarēs Krievija? Par to liecina daži izteikumi

Šīs vietas palielinās pasažieru ietilpību lidmašīnā par 20% un tiks ieviestas 2026. gadā lidojumos, kas ilgst līdz divām stundām.

Vertikālās sēdvietas, ko sauc par Skyrider 2.0, ražotājs Aviointeriors prezentēja 2018. gada Aircraft Interiors Expo izstādē Hamburgā.

Sēdekļi zirga seglu stilā ir uzlabota versija koncepcijai, ko uzņēmums mēģināja – un neizdevās – ieviest 2010. gadā.

Skyrider 2.0 ir ar lielāku polsterējumu nekā iepriekšējā versija un stingrākām stiprinājuma konstrukcijām, ar stabiem, kas savieno katru rindu ar griestiem un grīdu, nevis tikai piestiprināti pie sliedes.

Airplane operators to introduce standing only flights from 2026 pic.twitter.com/Cj6GbuA9D9

— Concerned Citizen (@BGatesIsaPyscho) May 11, 2025