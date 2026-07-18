VIDEO. Pēc iespaidīgas sadursmes Viļņā krustojumā apgāzies policijas auto – cietuši divi likumsargi 0

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LA.LV
11:01, 18. jūlijs 2026
Ziņas Ārzemēs

Lietuvas galvaspilsētā Viļņā notikusi dramatiska avārija, kurā pēc sadursmes ar vieglo automašīnu “BMW” apgāzies policijas mikroautobuss. Negadījumā cietuši divi kārtības sargi, ziņo Lietuvas Policijas departaments.

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Negadījums noticis 14. jūlijā ap pulksten 21.45 Viļņā, Laisves prospekta, Buivīdišķu un Rīgas ielu krustojumā. 2005. gadā dzimis jaunietis, vadot automašīnu “BMW 116I”, nepalaida policijas mikroautobusu “VW Transporter”, kas krustojumu šķērsoja pie sarkanā luksofora signāla ar ieslēgtām zilajām bākugunīm un speciālo skaņas signālu. BMW ietriecās policijas auto aizmugurējā daļā, kā rezultātā mikroautobuss apgāzās.

Kā informē likumsargi, policijas ekipāža tobrīd steidzās uz izsaukumu par vardarbību ģimenē, kur bija nepieciešama tūlītēja palīdzība.

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Sākotnējā sadursme izrādījās spēcīga – negadījumā cieta mikroautobusa vadītājs un kopā ar viņu braucošā Viļņas apriņķa Galvenā policijas komisariāta Reaģēšanas pārvaldes policiste. Abiem cietušajiem sniegta medicīniskā palīdzība, un šobrīd viņi ārstēšanos turpina ambulatori.

Saistībā ar notikušo avāriju policijā uzsākta administratīvā lietvedība, lai precizētu visus negadījuma apstākļus.

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