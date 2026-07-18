Ekrānšāviņš no “X” @Vinotava

“Ardievu, “Bryunaļa”! Skumjš stāsts par izcilu pašmāju produktu, par kuru daudzi tā arī nemaz neuzzināja 0

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LA.LV
10:57, 18. jūlijs 2026
Ziņas Ekonomika

Ziņa par nelielās siera ražotnes darbības izbeigšanu sociālajā tīklā “X” izvērtās plašākā diskusijā par Latvijas mājražotāju redzamību. Daudzi atzina, ka par šo zīmolu uzzinājuši tikai brīdī, kad soctīkols kāds paziņoja par tā darbības pārtraukšanu. Tiek spriests par to – kurš vainīgs: pircējs, jo nepērk, vai tomēr fakts, ka nebija nekādas reklāmas un ka par to zināja vien zinātāji?

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“Piekrītu. Sevi par baigi tumsoņu neuzskatu, bet par šo zīmolu uzzināju tikai tagad, kad paziņoja par izbeigšanos,” raksta kāds vietnes lietotājs, norādot uz problēmu, ar kuru saskaras daudzi nelieli ražotāji – kvalitatīvs produkts bieži vien paliek nepamanīts.

Līdzīgu pieredzi apraksta arī kāda cita komentētāja, kas stāsta, ka reiz tirdziņā meklējusi konkrētu ražotāju, taču bez jebkādām norādēm vai informācijas to atrast bijis gandrīz neiespējami. “Neviena uzraksta, ne mājaslapas adreses, ne bukletiņa, ne vizītkartes. To varēja uzzināt tikai, individuāli runājot ar pārdevēju,” viņa raksta.

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Arī citi komentētāji norāda, ka produkcija vienkārši nav bijusi pieejama vietās, kur viņi ikdienā iepērkas. “Pēc iepakojuma izskatās, ka es varētu būt potenciālais pircējs. Diemžēl savos ikdienas veikalos ar šādu produktu neesmu sastapusies,” rakstavēl kāds, piebilstot, ka tirdziņus apmeklē ļoti reti un mājražotājiem būtu vērts vairāk izmantot piegādes un sociālos tīklus.

Tikmēr citi norāda, ka produkcija tomēr bijusi atrodama – kāds šos sierus redzējis Rīgas Centrāltirgū un Āgenskalna tirgū.

Diskusijā izskanēja arī atsauksmes par pašu produktu. “Šiem produkcija bija ļoti laba. Ļoti īss derīguma termiņš diemžēl bija viens no iemesliem, kāpēc dažreiz izvēlējos nepirkt,” atzīst komentētājs. Vienlaikus norāda, ka tieši īsais derīguma termiņš liecina par produkta dabiskumu, lai gan ikdienas pircējam tas ne vienmēr ir praktiski.

Lūk, ieskats komentāros!

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