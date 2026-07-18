“Ardievu, “Bryunaļa”! Skumjš stāsts par izcilu pašmāju produktu, par kuru daudzi tā arī nemaz neuzzināja 0
Ziņa par nelielās siera ražotnes darbības izbeigšanu sociālajā tīklā “X” izvērtās plašākā diskusijā par Latvijas mājražotāju redzamību. Daudzi atzina, ka par šo zīmolu uzzinājuši tikai brīdī, kad soctīkols kāds paziņoja par tā darbības pārtraukšanu. Tiek spriests par to – kurš vainīgs: pircējs, jo nepērk, vai tomēr fakts, ka nebija nekādas reklāmas un ka par to zināja vien zinātāji?
“Piekrītu. Sevi par baigi tumsoņu neuzskatu, bet par šo zīmolu uzzināju tikai tagad, kad paziņoja par izbeigšanos,” raksta kāds vietnes lietotājs, norādot uz problēmu, ar kuru saskaras daudzi nelieli ražotāji – kvalitatīvs produkts bieži vien paliek nepamanīts.
Līdzīgu pieredzi apraksta arī kāda cita komentētāja, kas stāsta, ka reiz tirdziņā meklējusi konkrētu ražotāju, taču bez jebkādām norādēm vai informācijas to atrast bijis gandrīz neiespējami. “Neviena uzraksta, ne mājaslapas adreses, ne bukletiņa, ne vizītkartes. To varēja uzzināt tikai, individuāli runājot ar pārdevēju,” viņa raksta.
Arī citi komentētāji norāda, ka produkcija vienkārši nav bijusi pieejama vietās, kur viņi ikdienā iepērkas. “Pēc iepakojuma izskatās, ka es varētu būt potenciālais pircējs. Diemžēl savos ikdienas veikalos ar šādu produktu neesmu sastapusies,” rakstavēl kāds, piebilstot, ka tirdziņus apmeklē ļoti reti un mājražotājiem būtu vērts vairāk izmantot piegādes un sociālos tīklus.
Tikmēr citi norāda, ka produkcija tomēr bijusi atrodama – kāds šos sierus redzējis Rīgas Centrāltirgū un Āgenskalna tirgū.
Diskusijā izskanēja arī atsauksmes par pašu produktu. “Šiem produkcija bija ļoti laba. Ļoti īss derīguma termiņš diemžēl bija viens no iemesliem, kāpēc dažreiz izvēlējos nepirkt,” atzīst komentētājs. Vienlaikus norāda, ka tieši īsais derīguma termiņš liecina par produkta dabiskumu, lai gan ikdienas pircējam tas ne vienmēr ir praktiski.
Lūk, ieskats komentāros!
Pirmo reizi uzzināju par šādu zīmolu un es pat mēdzu diezgan bieži iepirkties vietējo ražotāju tirdziņos u.tml.. Nu ir jāspēj nodrošināt kaut kāds mārketings pašiem.
Vainot pircēju, ka uzņēmums nespēj sevi reklamēt ir interesanta izvēle… https://t.co/aLhRRKU5fc
— Kārlis Arājs (@karlis_arajs) July 17, 2026
Es tirdziņos esmu maz, bet daudz esmu internetā. 🙈 Intereses pēc meklēju IG, atrod tikai tirgotāju ierakstus. Pašai Bryunaļai tikai švaka FB lapa, jā, saprotu, ka darītājiem nav laika sēdēt internetā + visus tos miljons aizspriedumus, bet te nu ir rezultāts..
— Anda fon Andiņa (@cepum_s) July 17, 2026
Lsen zināms, ka Linda jebkuru, kurš pusdienās neēdu fuagrā um nedzer vismaz Alpu sniegā atdzesētu vīnu, uzskata par lohu un nabagu. Tur nav mīlestība un atbalsts vietējiem ražotājiem, tur ir snobisms un arogance.
— SaulesNav (@SaulesNav) July 17, 2026
Pēc iepakojuma izskatās, ka es varētu būt potenciālais pircējs. Diemžēl arī savos ikdienas veikalos ar šādu produktu neesmu sastapusies. Tirdziņos iepērkos 1x 2 gados, tas pārdevējiem diez ko nedotu. Ja nu vienīgi vēl FB grupās piedāvātu par saprātīgu cenu mājās pievest.
— P Zīlīte (@PZilite) July 17, 2026
Pēc iepakojuma izskatās, ka es varētu būt potenciālais pircējs. Diemžēl arī savos ikdienas veikalos ar šādu produktu neesmu sastapusies. Tirdziņos iepērkos 1x 2 gados, tas pārdevējiem diez ko nedotu. Ja nu vienīgi vēl FB grupās piedāvātu par saprātīgu cenu mājās pievest.
— P Zīlīte (@PZilite) July 17, 2026
Te ir problēma ar patriotismu, identitāti, piederības sajūtu. Tas būtu tāpat kā pateikt, ka runāšu angliski, jo esmu par slinku runāt latviski.
— Linda Mazure 🎗️ (Vinotava) (@Vinotava) July 17, 2026
Lielākā daļa atbalsta vietējo tviterī, nevis iepērkoties. Katra paša ziņā ir veidot kvalitatīvas un vietējas pārtikas iegādes ieradumus. Šis ir patriotisms, kur tiek atbalstīti vietējie zemnieki un ražotāji.
— Linda Mazure 🎗️ (Vinotava) (@Vinotava) July 16, 2026
Cilvēkiem pārāk daudz par visu ir vienalga
— Linda Mazure 🎗️ (Vinotava) (@Vinotava) July 16, 2026