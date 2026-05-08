"Tehniski ir vienalga!" Soctīklotāji spriež, vai Latvijā sāksies karš – atbildes ir negaidītas
Par iespējamu iebrukumu Latvijā vai kara sākšanos sabiedrībā un starprautiskos medijos tiek runāts ļoti daudz. Vairākas militārajai nozarei piesaistītas personas ir izteikušas atkāertotus brīdinājumus, ka Krievija, visticamāk, iebruks kādā no Baltijas valstīm.
Lai arī, šķiet, ka nav dzirdēti ekspertu viedokļi, ka Krievija mums, visticamāk, neuzbruks, svarīgs ir arī sabiedrības viedoklis. Lai arī kopš kara Ukrainā sākuma Latvija ir aktīvi pilnveidojusi savas aizsardzības spējas, ar to vien nepietiek. Ļoti būtiska nozīme dažādās krīzes situācijās ir sabiedrības gatavībai.
Ivars vietnē “Threads” ir ievietojis aptauju, kurā viņš līdzcilvēkiem uzdod jautājumu: “Vai Latvijā sāksies iebrukums/karš? Es pieļauju, ka līdz 2030. gadam būs, ja vispār būs. Kādas jums prognozes?”
Brīdī, kad aptaujā savu viedokli paudis 941 cilvēks, redzams, ka 73% no aptaujātajiem atbildējuši ar “Nē” – Latvijā nesāksies karš/iebrukums.
Vien 16% cilvēku atbildējuši ar “Jā”, bet 11% ir vienalga par šo tēmu.
Daži ļaudis plašāku viedokli izsaka komentāros:
“Iespējamība pastāv vienmēr, pasaule ir neparedzama, bet šobrīd Latvija ir drošākajā pozīcijā, kādā tā jebkad vēsturiski ir bijusi.”
“Tehniski ir vienalga, tāpat iespaidot neko nevari. Vienīgi, ja tas sāksies, tad sāksies ātri un notīties tāpat startā nekur īsti nepaspēsi. Ja paveiksies, tad pēc tam.”
“Šobrīd tiem iekšābrucējiem izskatās švaki! Nav ne sauszemes tehnikas, ne kuģu, un šķiet, ka arī dzīvā spēka resurss ir izsmelts! Maz ticama tieša konfrontācija! Tas gan neizslēdz kādu nejaušu lidoni vai citu provokāciju! Bet tāda pilna intervence… diez vai!”
“Šis ir ļoti plašs jautājums. Ja mēs skatāmies, ko mums ziņo Eiropas mediji, tad izslēgt to nevar. Ne velti pēdējā laikā ir aktivizējušies dažādi troļļi un boti, kuri cenšas iesēt paniku un bailes saistībā ar šī gada jūliju vai augustu. Daudzi uzskata, ka Krievijai nav dzīvā spēka resursu, bet vai tos vajag uzreiz un tagad? Pietiek sākumā palaist dažus desmitus dronu un ballistiskās raķetes uz Rīgu, Ādažiem un Alūksni un tad sūtīt iekšā desantu un kājiniekus, lai tiktu galā ar pretestību.”
