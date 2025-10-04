VIDEO. Poļu slēpotājs šokē pasauli ar bīstamāko nobraucienu Himalajos 0
Majestātiski paceļoties 8849 metrus virs jūras līmeņa, Everests ir galējais izaicinājums jebkuram alpīnistam. Nupat poļu ekstrēmists paveicis ko tādu, ko neviens līdz šim nebija uzdrošinājies darīt.
37 gadus vecais Andžejs Bargels kļuvis par pirmo cilvēku, kurš uzkāpis Everestā un pēc tam nobraucis no tā ar slēpēm – to visu izdarot bez papildu skābekļa.
Sasniedzis virsotni, viņš ierakstīja video savam “Instagram” profilam, sakot: “Es esmu pasaules augstākajā virsontē un tūlīt laidīšos lejup ar slēpēm.”
Kamēr virsotni kopumā sasnieguši vairāk nekā 6000 cilvēku, mazāk nekā 200 to ir paveikuši bez skābekļa, un neviens līdz šim nebija mēģinājis pēc tam slēpot lejup.
Pēc kāpiena cauri tā dēvētajai “nāves zonai” virs 8000 metru augstuma, kur gaiss ir pārāk rets, lai uzturētu dzīvību, Bargels uzlika slēpes un devās lejup.
Plkst. 15.00 pēc vietējā laika viņš sāka slalomu un nonāca līdz Otrajai nometnei 6400 metru augstumā. Tā kā palika tumšs, viņš palika tur pa nakti un nākamās dienas rītā turpināja ceļu līdz Bāzes nometnei 5364 metru augstumā.
Pat pirms slēpošanas sākuma Bargelu sagaidīja dzīvībai bīstami izaicinājumi. Lielākā daļa alpīnistu rudenī Everestā nekāpj, jo ir dziļš sniegs, spēcīgi vēji un nav citu ekspedīciju atbalsta.
Četru dienu ilgajā kāpienā Bargels un viņa gids Dava “Speeds” Šerpa tika iesprostoti “nāves zonā” spēcīgā sniegputeņa dēļ. Šeit, virs 8000 metru, gaiss satur tikai trešdaļu skābekļa no ierastā, un cilvēka organisms šādiem apstākļiem nespēj pielāgoties. Bargels šajā reģionā pavadīja 16 stundas – apstākļos, kas pat ar papildu skābekli būtu dzīvībai bīstami.
“Uzkāpt bija grūti, jo šajā laikā kalnā citas ekspedīcijas nenotiek. Tas ir neticami augstu. Lai 16 stundas funkcionētu virs 8000 metru, jābūt ārkārtīgi sagatavotam,” viņš stāstīja “Red Bull”.
Aizraujošākais nobrauciena posms bijis cauri bēdīgi slavenajam Khumbu ledājam – 2,57 kilometru garam labirintam ar plaisām, sniega tiltiem, kam pāri karājas ledus bluķi. Bargelu šajā posmā vadīja viņa brāļa pilotēts drons, ļaujot šķērsot ledāju neizmantojot virves un nenovelkot slēpes – ko līdz šim spējis paveikt tikai slovēnis Davo Karnikars 2000. gadā.
Pēc atgriešanās Bāzes nometnē Bargels tika godināts ar tibetiešu khatu – tradicionālu šalli, kas tiek dāvināta īpašos dzīves brīžos.
Polijas premjerministrs Donalds Tusks sociālajā tīklā “X” rakstīja: “Debesis ir robeža? Ne poļiem! Andžejs Bargels tikko noslēpoja no Everesta.”
Šis sasniegums ir vairāku gadu gatavošanās rezultāts un Bargela trešais mēģinājums nobraukt no Everesta ar slēpēm. 2019. gadā viņam nācās atteikties no plāna pāri karājoša ledusbluķa dēļ, bet 2022. gadā mērķi izjauca spēcīgi vēji.
Kļūt par pirmo cilvēku, kurš nobrauc no Everesta bez skābekļa, ir tikai daļa no Bargela iecerēm. Viņš vēlas kļūt par pirmo cilvēku, kurš noslēpos no visām 14 pasaules virsotnēm, kas augstākas par 8000 metriem.
Līdz šim viņam tas izdevies jau sešās virsotnēs, tostarp 2018. gadā kļūstot par pirmo, kurš noslēpojis no K2 – bīstamākā kalna pasaulē, kur dzīvību zaudē 13–15% alpīnistu.
2023. gadā Bargels kļuva arī par pirmo cilvēku, kurš noslēpojis no visām četrām virsotnēm virs 8000 metru Karakoruma kalnu grēdā, kas ir otrā augstākā pasaulē pēc Himalajiem. Trakajiem pieder pasaule!