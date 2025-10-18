Siguldā pagriezienā uz Turaidu, kur pa labi var aizbraukt uz panorāmas ratu, ir uzstādīta jauna zīme – pa kreisi pagriezties aizliegts! Turpat krustojumā stāv policija un “izķer” neuzmanīgākos šoferus. “10 minūšu laikā divi jau pagriezušies un te ari trešais. 100 eiro valsts budžetā ienāk. Cerams, ka tikai pabrīdina, nevis uzliek sodu,” kāds aculiecinieks filmējot pakaļdzīšanos stāsta.
Jautājam satiksmes speciālistam, autoskolas pasniedzējam, docentam Ērikam Griģim.
“Ceļa zīmes ir jāievēro! Policijas dzīšanās pakaļ ar ieslēgtām sirēnām – speciālo skaņas signālu, ir profilakse! Tā demonstrē citiem, arī tiem, kas kontrolē ( pašvaldības) policijas darbu – skaties, atzīmē un baidies, mēs strādājam! No policijas darbinieku puses – tā ir neparasta izklaide, izrādīšanās, teatrāls šovs!” redzēto komentē satiksmes speciālists, autoskolas pasniedzējs, docents Ēriks Griģis.
“Pārkāpēju varēja panākt klusi un neradot stresu citos ceļu satiksmes dalībniekos! Ekipāžai nevajadzēja pārkāpējam dzīties pakaļ! Ja ekipāža jau stāvētu uz ceļa, kurā pārkāpējs nogriežas, tad viņu apturēt varētu bez stresa apkārtējos! Kameru krustojumā varēja uzlikt ar papildus zīmi, ka tā sāks reģistrēt pārkāpējus, piemēram, divas nedēļas pēc ceļa zīmes uzstādīšanas! Ja policijas uzdevums ir samazināt pārkāpumus, tad pirms krustojuma vajadzēja uzlikt brīdinājumu par aizliegto kreiso manevru un piedāvāt maršruta shēmu lieguma apbraukšanai! Ja par to nav domāts un tas netiek darīts, tad jājautā, vai pašiem policistiem nav kauna par pavēlēm, kas viņiem liek riet uz saviem līdzpilsoņiem! Nav kauna par pavēlēm, kas ir pretrunā ar policijas likumu un rūpēm par drošību, lai novērstu pārkāpumus un visiem redzamā vietā uzraudzītu satiksmi tā, lai redzot policijas klātbūtni ceļu satiksmē, neviens tad arī neveiktu aizliegto manevru! Nav kauna pārstāvēt Valsti vienā no skaistākajām Latvijas pilsētām, demonstratīvi ķerot pārkāpējus, ar ķeršanu apdraudot klātesošos un demonstrējot savu nespēju veidot ceļu satisksmi bez pārkāpumiem tajā!