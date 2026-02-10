Kozlovska: Daudziem cilvēkiem ir asinsrites traucējumi, un, ja viņi nav atbilstoši apģērbušies, tad salšanas rezultāts var būt gangrēna 0
TV24 raidījumā “Ziņu TOP” Līga Kozlovska, Saeimas Sabiedrības veselības apakškomisijas priekšsēdētāja, Lauku ģimenes ārstu asociācijas vadītāja vērsa uzmanību uz kādu visai nopietnu situāciju šajā ziemā, atgādinot par vientuļajiem senioriem, kuriem šis aukstums var būt liktenīgs.
Kā iepriekš norādījis Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas (RAKUS) Valsts apdegumu centrs, šogad ar smagiem apsaldējumiem kāju apmutācija bija jāveic jau septiņiem pacientiem. Lielākā daļa pacientu ir cilvēki bez dzīvesvietas, kas mēdz būt lietojuši alkoholu. Centrā smagas apsaldēšanās gadījumā tiek ārstēti arī bēgļi. Tāpat pacientu vidū ir vientuļi seniori, kuri nespēj nodrošināt pietiekamu apkuri mājoklī. Šiem pacientiem nereti ir hipotermija jeb vispārēja ķermeņa atdzišana.
Kozlovska uzsver, ka daudziem senioriem ir asinsrites traucējumi, un, ja viņi nav atbilstoši apģērbušies, tad salšanas rezultāts var būt gangrēna.
Plašāk skaties pievienotajā video!