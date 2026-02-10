Foto: SHUTTERSTOCK

Kozlovska: Daudziem cilvēkiem ir asinsrites traucējumi, un, ja viņi nav atbilstoši apģērbušies, tad salšanas rezultāts var būt gangrēna 0

LA.LV
21:21, 10. februāris 2026
Veselam Ārstēšana

TV24 raidījumā “Ziņu TOP” Līga Kozlovska, Saeimas Sabiedrības veselības apakškomisijas priekšsēdētāja, Lauku ģimenes ārstu asociācijas vadītāja vērsa uzmanību uz kādu visai nopietnu situāciju šajā ziemā, atgādinot par vientuļajiem senioriem, kuriem šis aukstums var būt liktenīgs.

11 acīmredzamas iezīmes, kas parasti raksturīgas tikai cilvēkiem ar ļoti zemu IQ
Kokteilis
Iespējams, tu esi viens no viņiem: šajos trijos datumos dzimst visdāsnākie un nesavtīgākie cilvēki
TV24
Slaidiņš: “Pasaule ir nonākusi periodā, ko daudzi eksperti sauc par bīstamāko kopš 20. gadsimta sešdesmito gadu beigām”
Lasīt citas ziņas

Kā iepriekš norādījis Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas (RAKUS) Valsts apdegumu centrs, šogad ar smagiem apsaldējumiem kāju apmutācija bija jāveic jau septiņiem pacientiem. Lielākā daļa pacientu ir cilvēki bez dzīvesvietas, kas mēdz būt lietojuši alkoholu. Centrā smagas apsaldēšanās gadījumā tiek ārstēti arī bēgļi. Tāpat pacientu vidū ir vientuļi seniori, kuri nespēj nodrošināt pietiekamu apkuri mājoklī. Šiem pacientiem nereti ir hipotermija jeb vispārēja ķermeņa atdzišana.

Kozlovska uzsver, ka daudziem senioriem ir asinsrites traucējumi, un, ja viņi nav atbilstoši apģērbušies, tad salšanas rezultāts var būt gangrēna.

Plašāk skaties pievienotajā video!

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Lai arī ziemas sekas būs jāvērtē pavasarī, eksperts atklāj, vai bargais sals būs iznīdējis ērces
TV24
“Es negribu teikt, ka visiem tagad jādzer konjaks, bet…” Ārsts skaidro alkohola ietekmi uz ķermeni aukstā laikā
Apsaimniekotājs brīdina par nopietnām sekām aizsalušu cauruļu gadījumos. Ko darīt, lai caurules neaizsaltu?
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.