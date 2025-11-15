VIDEO. Sociālos tīklus iekaro kadri no Dānijas: bērni priecājas dubļos, vecāki dalās viedokļos 0
Sociālajos tīklos plašu ievērību guvis video no Dānijas, kur redzams kāds pavisam parasts, bet sirsnīgs mirklis bērnudārzā. Video oriģināli publicējis pats bērnudārzs savā “Facebook” lapā ar parakstu “Parasta diena Dānijas bērnudārzā”. Tajā bērni skaļi un priecīgi sauc drauga vārdu, kad viņš gatavojas ielēkt lielā dubļu peļķē.
Brīdī, kad mazais drosminieks beidzot metas dubļos, apkārt atskan smiekli un sajūsmas saucieni — īsts bērnības prieka iemiesojums. Video raisījis plašas diskusijas, cilvēki komentāros raksta:
“Cik forši redzēt, kā bērni viens otru uzmundrina.”
“Brīnišķīgi redzēt, ka bērni izbauda dienu! Tad jau nav tik svarīgi, vai kastes stāv pilnīgi stabili vai vai drēbes ir perfekti sakārtotas — galvenais, ka viņi priecājas.”
“Tad nu tikai jānoskalo viņi ar dārza šļūteni, pirms iet iekšā — nekādu problēmu.”
“Kaut manā valstī (Polijā) bērniem būtu šādas aktivitātes. Brīnišķīgi.”
“Šis būs atmiņā paliekošs mirklis. Bērni tiešām prot priecāties par mazām lietām. Man tas ļoti patīk.”
“Parastā dienā man viņus jāpierunā doties mājās — viņiem bērnudārzā ir tik jautri, un mēs, vecāki, jūtamies droši viņus tur atstājot.”
“Varu to apstiprināt kā dānis ar trim bērniem līdzīgā bērnudārzā.”
“Mazliet dubļu vēl nekad nevienam nav kaitējuši — patiesībā šādi mirkļi veido raksturu.”
“Vai viņus pēc tam nomazgā? Citādi es būtu traka!”
“Būtu bijis vēl labāk, ja bērni būtu siltāk saģērbti…”
“Visiem satrauktajiem vecākiem: Dānijā bērni VIENMĒR ir apģērbti laikapstākļiem atbilstoši! Mēs, vecāki, zinām, kāds būs laiks — auksts un slapjš. Un drēbes pēc tam paši arī izmazgājam! Šādas aktivitātes nav domātas ‘attīstībai’, bet vienkārši jautrībai.”